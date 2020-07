5 min. Hitihoiatus: kes kord Viru Burgerit proovinud, see enam muud ei taha Oma Maitse Viru Burger Tallinnas Noblessneri serval, Tööstuse tänaval ja Tartu Kaubamaja 3.korrusel tervitab toidunautlejaid Viru Burger. Trendikas söögikoht, mis pakub riigi parimaid burgereid ja mille peakokk tegi elus kannapöörde, kui pöördus gurmee-restoranidest maalähedasema toidu – burgerite valmistamise juurde.

Viru Burgeri restorani leti taga köögis toimetab Mart Klaas. Mees ja kokk, kes otsustanud pöörata Eestimaa inimesed burgeriusku. Mõnusalt hubast burgerirestorani külastades tasub kõrva taha panna: kes kord maitsnud, see enam naljalt teisi burgereid ei tunnista.

Mart teadis juba põhikoolis, et tahab kokaks saada. Õpingute ajal töötas ettevõtlik noor mees Mac-Bar-B-Que’s ja Chedi restoranis. Edasi viis tee pealinna tolleaegse ühe silmapaistvama restorani Art Priori peakokaks ning enne, kui peas hakkas küpsema idee pühenduda burgerite valmistamisele, jõudis Mart käima tõmmata suvituslinnas Võsul asuva Wöse restorani köögi.

Üks burgerirestoran puudu

Rohkem kui aasta tagasi pöördus Mardi poole Timo Vaarmann, kes käis välja idee avada Viru keskuse katusel pop-up burgerikoht. „Esialgu lihtsalt katsetasime, kuidas selline kontseptsioon vastu võetakse,” meenutab Mart möödunud suve. Samuti liikusid mehed food-truck'iga mööda erinevaid suvefestivale. Burgerisõbrad leidsid nad kiiresti ning lojaalne fännibaas inimestest, kes hindavad hästi tehtud burgereid, oli sündinud. „Kuigi esialgu käis peast läbi mõte, et burgerikohti on juba mitmeid, oli tegelikult üks veel puudu. Augustiks oli selge, et inimesed armastavad hästi tehtud burgereid, ning hakkasime otsima ruume, kus avada püsiv burgeriresto,” räägib Mart.

Nii jõudsidki Mart ja Timo Tallinnasse Tööstuse tänavale Volta majja, kus möödunud novembri alguses tegi uksed lahti Viru Burger. Mardi sõnul on toidukoha idee pakkuda Ameerika stiilis hamburgereid, mille valmistamisel kasutatakse vaid Eestist pärit liha. Kõik kastmed valmivad samuti köögis kohapeal käsitööna.

Restorani menüü sündis sellistest maitsetest, mis Mardile endale meelepärased on. „Samas ei saa alati seda peale suruda ja katsetama peab erinevaid maitseid. Minu jaoks on burgeri valmistamine lihtne. Tahan teha alati justkui endale burgerit nii hästi, kui oskan,” avab Mart parimate burgerite valmistamise tagamaid.

Muutunud burgerikultuur

Kui 90-ndatel andsid burgerikultuuris tooni suured burgerid, mis kukli ääreni erinevaid salateid ja koostisosasid täis, on tänaseks puhumas uued tuuled. „Meie eesmärk Viru Burgeris see, et liha, kaste ja salat peavad olema heas tasakaalus. USA-s hakati umbes 70 aastat tagasi tegema smashed-burgerit, mis tähendab, et plaadigrillile küpsema pandud rasvane liha justkui litsutakse laiaks. Sel moel sünnib mahlane well-done küpsetusastmega pihv, mis burgerile selle tõelise maitse ja stiili annab,” tutvustab Mart Viru burgerite saladust, mis saab alguse just õigest pihvi valmistamisest.

Kõige populaarsem burger menüüs on vürtsikas Animal style. „Eestimaa inimestele meeldib vürtsisus. Animal style'i burgeri kõrvale soovitakse tšilliseid käsitööfriikaid, mis on tunnistus sellest, et ei peljata tugevamaid ja vürtsikaid maitseid. Burgerite esikolmikusse kuuluvad Mardi kinnitusel veel Topeltjuustu ja Sloppy burger.

Viru Burgeri valikust leiab lisaks burgeritele veel käsitöö-friikartuleid, mille juurde saab valida endale meelepärase kastme. Samuti on mõeldud taimse toidu eelistajate peale, sest Scamburgeri vahel on taimne, beyond-lihaga pihv.

Lisaks Tallinna restoranile on Viru Burger püsivalt koha sisse võtnud Tartus, Tartu Kaubamaja 3. korruse toidugaleriis. „Juuli algusest oleme ka Viimsis Lavendel Spa ees oma Viru Burgeri food-truck'iga,” räägib Mart Viru Burgeri laienemisest.

„Tallinnas on meie restoranist saanud mõnus kohtumis- ja ajaveetmispaik, kus burgerit oodates pinksi mängida ja kiirustamata toitu nautida. Eesti inimene on burgeri usku, selles pole kahtlust. Meil on superhea meel, et burger ei ole pelgalt noorte inimeste meelistoit, vaid head ja maitsvad kõhutäit hindab ka vanem burgerisõber,” räägib Mart sellest, kuidas burger aasta-aastalt kasvatab oma populaarsust.

Viru Burger asub Tallinnas Tööstuse 47d ja Tartu Kaubamaja 3. korruse toidugaleriis. Burgereid on koju või kontorisse võimalik tellida Woltist.