Kaer – kerge ja kasulik

Kuna kaerast ei ole lihtne leiba-saia küpsetada, siis tihti on see pagaritoodetesse lisatud üksnes maitse pärast, esindades teiste jahude ja koostisainete kõrval kõigest mõnda protsenti. Leiburi tootesari OatFit on teadlikult loodud kõrge kaerasisaldusega. OatFit Kaeraröst sisaldab 51% täisterakaera koos kõikide kasulike kaera kestakihtidega ja nii on selles koos nii kaera enda kui ka üldiselt täisteratoodetega seonduvad tervislikud omadused. Täistera on eriti väärtuslik just seetõttu, et selles on viljatera kõik toitained, vitamiinid ja mineraalained oma looduslikus proportsioonis ning nõnda ka kasulikumas koostoimes organismile.

Olenevalt vanusest vajavad inimesed 30–35 grammi kiudaineid päevas. Need, kelle menüü on üksluine ja juhuslik, saavad päevaks vajaliku koguse kiudaineid kätte alles nädala jooksul. Kiudaineterikas toit tekitab täiskõhutunde, andmata liiga palju toiduenergiat. Peale selle on kiudained seotud seedesüsteemi korrashoiuga, mis on tugeva immuunsüsteemi oluline alustala. Need aitavad reguleerida ka keha suhkrukasutust, hoides näljatunnet kontrolli all ja veresuhkrut tasakaalus.

Uuringud on näidanud, et võrreldes lõuna- ja põhjanaabritega tunnevad Eesti lapsevanemad mõnevõrra suuremat vastutust selle ees, mida nende lapsed söövad. Hea uudis on see, et enamasti maitsevad nii väikestele kui ka suurtele võileivad – neid saab süüa niisama, röstituna, küpsetatuna võileivagrillis või ahjus. Võileibade tervislikkust on õnneks ka väga lihtne kontrollida: ostes koju kasuliku pagaritoote ja üht-teist asjalikku sinna peale, saab olla kindel, et kiire ja keha kosutav vahepala või toidukord on garanteeritud.

Poes riiuli ees valikut tehes võiks kõigepealt hoolikalt läbi lugeda pakendil oleva koostisosade loetelu: kõik toote valmistamiseks kasutatud komponendid on esitatud kahanevas järjekorras. Toiteväärtuse puhul peaks tähelepanu pöörama ennekõike kiudainete, valkude, suhkru- ja soolasisaldusele – pagaritooted on kõik suhteliselt kaloririkkad, kuid energia kvaliteedi määrab nende saamise allikas. Eelistama peaks keerukama koostisega liitsüsivesikuid, mille omastamine võtab kauem aega – nii vabaneb saadav energia aeglasemalt ja täiskõhutunne püsib kauem.

Ka võileiva tegemisel saab edukalt järgida taldrikureeglit: võileiva õigesti valitud alus moodustab selle soovitusliku veerandi, mis peaks taldrikureegli järgi teraviljalistele kuuluma. Kui kasutada täisteratoodet (eriti kaerast), tuleb sealt ka juba osa valgust. Valku saab veel lisada valgulise kattega (hummus, muna, kala, kana või muu liha) – kokku teine veerandik. Ja kolmas osa, 2/4 ehk pool võiksid olla salatid ja köögi- või puuviljad.

Kaeratooted on piisavalt leebe ja tasakaalus maitsega, et saada kõigi lemmikuks. Samal ajal on suuremate süda rahul, et lihtsast kaeravõikust on võimalik nüüd kätte saada nõnda palju kehale kasulikku!

Ideaalne on kasutada näiteks OatFit Kaerarösti, Kreeka jogurtit, praetud kanafileed, lehtkapsast ja kollast tomatit. Retsepti vaata siit!