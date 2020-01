3 min. Kaer on terviseks Liisi Moosaar-Goercke Leibur Kes kaera hingeelust palju ei tea, sellele võib tulla üllatusena, et kaeras on rohkem tervislikke kiudaineid, valku ja mineraalaineid kui teistes teraviljades. Kaera saab nimetada lausa meie oma supertoiduks, mida teadjamad söövad iga päev.

Eriliseks muudab kaera tema valgusisaldus, mis on muudest teraviljadest kõrgem ning unikaalse tasakaalus aminohappelise koostisega. Toorrasva on kaeraterades rohkem kui teiste suviteraviljade terades, koosnedes oleiin- ja linoolhapete glütseriinidest, mida organism hästi omastab. Nisujahuga võrreldes on kaeras südametegevust toetavat kaaliumi neli korda rohkem, kaltsiumi kaks ja magneesiumi tervelt seitse korda rohkem. Veel leidub kaeras rauda, fosforit, joodi ja seleeni, rikkalikult B-grupi vitamiine, iseäranis närvisüsteemi tööd toetavat B1-vitamiini, aga ka K-, PP- ja E-vitamiine.

Organismile on kasulikum, kui valime oma menüüsse rohkem keeruka koostisega liitsüsivesikuid, mille omastamine võtab kauem aega – nii vabaneb saadav energia aeglasemalt ja täiskõhutunne püsib kauem. Mitmete uuringute põhjal on tõestatud, et kaeratoidud võivad vähendada II tüüpi diabeedi riski, mille üks põhjustest on just vere glükoosisisalduse sagedased teravad üles-alla pendeldamised.

Aeglastest süsivesikutest peamised on tärklis ja kiudained, mille üks paremaid allikaid on täisteratooted. Kaeratera ehitus on selline, et sellel ongi rohkem kestakihte ja sellega seoses ka meie elutegevuseks vajalikke kiudaineid kui teistes teraviljades. Kiudained annavad vähe toiduenergiat, kuid hoiavad korras meie seedesüsteemi, väldivad kõhukinnisust, tagavad korrapärasuse ja tugevdavad sellega omakorda immuunsüsteemi.

Piisavas koguses kaerakiudu aitab kontrolli all hoida ka vere kolesteroolisisaldust. Kõrget kolesteroolitaset peetakse üheks tõsisemaks südame-veresoonkonna haiguste riskiteguriks ja see ohustab üha nooremaid inimesi. Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) hinnangul on leidnud teaduslikku tõestust kaeras rikkalikult sisalduva vees lahustuva kiudaine kaera-beetaglükaani kolesteroolisisaldust vähendav toime. Uuringud kinnitavad, et loodetava toime saavutamiseks on vajalik kaera-beetaglükaani järjepidev tarbimine vähemalt kolm grammi päevas.

Kuna kaerast ei ole lihtne leiba-saia küpsetada, siis on see pagaritoodetesse lisatud tihti vaid maitse pärast, esindades teiste jahude ja koostisainete kõrval kõigest mõnda protsenti. Leiburi tootesari OatFit on teadlikult loodud kõrge kaerasisaldusega. OatFit Kaerasüdame pala koostis on välja töötatud just nii, et kasutatud on 100% kaera, aga kaerakiudu on veel juurde lisatud ning kolesterooli vähendamiseks vajalikud kolm grammi kaera beeta-glükaani saab kätte süües iga päev kolm Kaerasüdame viilu ehk palapoolikut.

