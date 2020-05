4 min. Kas konvektsioonahi sobib teie restoranile? Oma Maitse Pexels Restoraniköögis ei saa kvaliteedis allahindlusi teha nagu koduköögis, kuid kiire tempo juures on äpardused kerged tekkima ka tippkokkadel. Selleks et kokkade elu oleks pisut kergem, aga iga toit seejuures siiski maitseelamus, on hea, kui häid oskusi toetab hea tehnika. Sestap on ilmselt nii mõnigi restoran mõelnud konvektsioonahjule. Mis vahe siis ikkagi on konvektsioonahjul ja traditsioonilisel ahjul? Millised on konvektsioonahju eelised ja puudused?

Konvektsioonahju tööpõhimõte

Konvektsioonahjul ja traditsioonilisel ahjul on tegelikult ainult üks märkimisväärne vahe. Selleks on konvektsioonahju tagaseinas paiknev(ad) ventilaator(id) (olenevalt ahju suurusest on neid üks või mitu). Mõlema ahju tööpõhimõte seisneb kütteelemendi abil sisetemperatuuri tõstmises. Konvektsioonahi aga kohandab seda põhimõtet veelgi enam, kasutades ventilaatorit, et puhuda kuum õhk ühtlaselt laiali kogu ahju sisemuses. Tavalises ahjus võib temperatuur erinevates ahju osades olla ebaühtlane ja seetõttu võib ka toodete küpsemine olla ebaühtlane ning vajalikuks osutub plaatide ringikeeramine või asukoha vahetamine ahjus. Konvektsioonahjus on õhu ringluse abil tagatud ühtlane temperatuur igas ahju osas ja selle tulemusena küpseb toit palju ühtlasemalt.

Mis on konvektsioonahju plussid?

Ühtlasem küpsetamine pole kaugeltki konvektsioonahju ainuke eelis. Kuuma õhu ühtlasem jaotumine muudab ka küpsetamiseks kuluva aja palju lühemaks. Kuna õhk jaotub ühtlasemalt, siis on kogu ahjukambri kütmiseks vaja ka märgatavalt vähem energiat. Lühidalt öeldes, konvektsioonahjuga kulutad vähem energiat ja palju vähem aega. Mõistagi kujuneb selline süsteem pikas perspektiivis kordades odavamaks kui klassikalise ahjuga kaasnev energiakulu.

Paljud muud konvektsioonahjuga kaasnevad eelised on küll pisikesed, kuid väärivad siiski mainimist. On raske alahinnata, kui palju kasu konvektsioonahjule iseloomulik õhuringlussüsteem tegelikult toob. Konvektsioonahi nõuab kasutajalt palju vähem aktiivset sekkumist küpsetusprotsessi, näiteks pole vaja toitu ümber paigutada, et see ära ei kõrbeks või, vastupidi, ei jääks tooreks.

Aga miinused?

Konvektsioonahju puhul on oluline jälgida selle võimalikke funktsioone. Kui on soov küpsetada õrnu pagaritooteid, näiteks beseed, siis tuleb enne ahju soetamist veenduda, et selle ventilaatori kiirus on reguleeritav või et seda on võimalik välja lülitada. Vastasel juhul ei pruugi konvektsioonahi kõikide toodete valmistamiseks sobida.

Konvektsioonahi vajab kindlasti ka korralikku hooldust. Näiteks kui tegemist on konvektsioonahjuga, mis kasutab küpsetamiseks ka vett (võimaldab lisada ahju kambrisse auru), siis vajab see ahi veepehmendajat katlakivi tekke vältimiseks ja ka veepehmendaja on seade, mis vajab eraldi hooldamist.

Teine mure, mida konvektsioonahjudest rääkides tihti esile tuuakse, on selle hind. Head, tippkvaliteediga konvektsioonahjud on suurem investeering kui nende traditsioonilised alternatiivid, mis muudab nad paljudele väiksematele ettevõtetele liiga kalliks. Samas, kui võtta arvesse ka varem mainitud energia kokkuhoidu ja tõsiasja, et konvektsioonahjud suudavad su tooteid valmistada palju kiiremini kui klassikalised ahjud, siis on täiesti võimalik, et pikas perspektiivis tasub selline investeering end ära.

Kas tasub või ei?