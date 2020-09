3 min. Lõpuks ometi: Eestisse jõudis esimest korda hapusaiaburger Oma Maitse Viru Burger USA-s San Fransiscos välja mõeldud hapusaiast valmistatud hamburger ehk Frisco burger on Viru Burgeri menüüs jõudnud esimest korda Eestisse. Frisco burgeri muudab eriliseks hapusaia ehk sourdough’i kasutamine traditsioonilise nn saiakukli asemel.

Tallinnas Tööstuse tänaval ja Tartu Kaubamaja kolmanda korruse toidugaleriis rõõmustab burgerisõpru juba aasta jagu Viru Burger. Kodumaine tippkokk Mart Klaas otsustas paar aastat tagasi teha elus kannapöörde ja asus valmistama Eesti parimaid burgereid. Mart on muutnud tavalise hamburgeri tõeliselt maitsvaks ja kosutavaks eineks, kasutades kodumaist liha ning parimaid tooraineid.

Hapusaia võidukäik



Kui tavaliselt kasutatakse burgeri valmistamisel n-ö traditsioonilist brioche-stiilis kuklit, mille vahele pannakse burgeri koostisosad, näiteks liha ja kaste, siis Frisco burgeris on tavalise kukli vahetanud välja hapusai ehk sourdough. „USA-s on selline burger äärmiselt populaarne,“ nendib Mart ja lisab: „Seda kutsutakse õigustatult grill-võileivaks. Sourdough’i viilude vahele saab panna ükskõik milliseid koostisosasid, seejärel läheb see grillile ja grill-võileib ongi valmis,“ selgitab Viru Burgeri peakokk, kuidas hapusaiast valmib burger.

Viru Burger

„Meie kasutame Friscos tavalist burgeripihvi. Erilise maitse annab sellele Frisco kaste, mis on meil Viru Burgeris veidi äädikasem. Tegin selle majakastme põhjal, mis on üks meie firmamaitseid ja mida tullakse proovima kaugemaltki kui Tallinnast või Tartust,“ rõõmustab Mart.

Koostöö Bekkeri pagariäriga



„Usume Viru Burgeris, et liha, kaste ja salat peavad olema heas tasakaalus. USA-s hakati umbes 70 aastat tagasi tegema smashed burgerit, mis tähendab, et plaadigrillile küpsema pandud rasvane liha justkui litsutakse laiaks. Sel moel sünnib mahlane pihv, mis burgerile selle tõelise maitse ja stiili annab,“ tutvustab Mart ühe hea burgeri saladust, mille oluline nipp on ka õige pihvi valmistamine.

Mardi sõnul tuleb Frisco burgeri hapusai Viru Burgerisse Bekkeri pagariärist. „Proovisime erinevaid turul saadaolevaid nimekaime, aga Bekkeri saiaga tekkis kohene äratundmine. See on hästi toitev ja tugeva konsistentsiga hapusai, mis moodustab ülejäänud komponentidega mõnusa terviku. Igatahes oleme esimeste nädalatega, mil Frisco meie menüüs külalisi tervitada jõudnud, palju positiivset tagasisidet saanud. Rõõmustame koos sööjatega, et Frisco on esimest korda Eestis,“ kutsub Mart Friscot proovima.