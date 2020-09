5 min. On rohkem kui üks viis kohvile austust avaldada! Oma Maitse Tähistage rahvusvahelist kohvipäeva koos KRUPSiga! Usutakse, et kohv on üks kõige populaarsemaid jooke maailmas. Seda kinnitab ka fakt, et iga päev juuakse 2,25 miljardit tassi kohvi. Mõne jaoks on see ainuke õige viis päeva alustada, teiste jaoks aga rituaal armsate inimestega kohtudes. Samuti võib see olla hetk kiires päevas, kus korraks oma mõtteid koondada. Kohvi on joodud aastasadu ja selle valmistamist on kohaldatud vastavalt maitse-eelistustele, kuid suuremate pidustuste vääriliseks ei ole seda jooki siiani peetud.

Etioopias (kohvi päritoluriigis) tähistatakse kohvipäeva alates 2010. aastast. Sarnaselt on seda tähistatud Ameerika Ühendriikides (alates 2005. aastast) ja Indoneesias (alates 2006. aastast). Jaapanis on nendest pidustustest saanud aga tõeline traditsioon, sest seal pühitseti esimest kohvipäeva juba 1983. aastal.

Kuidas rahvusvaheline kohvipäev alguse sai ja kuidas on juhtunud nii, et seda tähistataks üle kogu maailma samal päeval? Selle eest tuleb au anda rahvusvahelisele kohviorganisatsioonile. Esimesed üleilmse haardega pidustused peeti 2015. aasta EXPO ajal Milanos. Nagu korraldajad rõhutasid, oli eesmärk edendada ausa kaubanduse põhimõtteid, mida kohaldatakse kohvi kasutamisele ja valmistamisele. Teine eesmärk oli edendada teadmisi mitte ainult joogi enda või erinevate kohviubade liikide kohta, vaid ka kohvi kasvatavate talunike töötingimuste kohta.

Sel päeval toimub üle kogu maailma ka eri tüüpi algatusi. Nii suuremate kettide kui ka iseseisvad väikesed kohvipoed korraldavad koolitusi või degusteerimisi või lisavad sel erilisel päeval oma menüüsse midagi erakordset. Samuti viiakse läbi põnevaid töötubasid. See päev pakub hea võimaluse saada teada, et esimene kohvimasin loodi 1906. aastal ja et Theodor Roosevelt oli üks suuremaid kohvisõpru ajaloos, juues iga päev neli liitrit seda jumalikku jooki.

Kaubamärk KRUPS on selle aasta kohvipäeva tähistamiseks loonud mõned põnevad tegevused. Lugege nende kohta allpool.

Tähistage rahvusvahelist kohvipäeva koos KRUPSiga!

Kohvisõbrad võivad oma lemmiktassid valmis panna. Miks? Sest sellele ainulaadsele joogile pühendatud tõeliselt erilised pidustused on kohe ukse ees. KRUPS tagab, et see päev on täis põnevaid tegevusi ja võimalusi maitsva kohvi nautimiseks.

Kas ainulaadse maitsega kohvi nautimiseks on vaja eraldi päeva? Kindlasti mitte. Siiski on hea teada, et kalendris on päev, mis ühendab kõiki selle musta värvi joogi austajaid. 29. septembril saavad nii professionaalsed kohvibaarmenid kui ka asjaarmastajast kohvisõbrad nautida tassikest maitsvat kohvi, tähistades nii seda erilist päeva. Nendega ühineb ka KRUPS – kohvimasinate tootesarja Evidence tootja ja selle erilise sündmuse patroon. Vaieldamatult kohviga seotud ja selle teadliku nautimist edendava kaubamärgina soovib KRUPS vastata kohvisõprade vajadustele ja ootustele. Seetõttu ei piirdu me vaid reaalajas Facebooki ülekandega sellest, kuidas meie saadik kohvi valmistab, vaid korraldame ka ainulaadse võistluse. Võistlus toimub vahemikus 15.–26. september 2020 ja pakub suurepärast võimalust võita üks tootesarja Evidence kohvimasin. Ärge magage maha võimalust tähistada kohvipäeva ainulaadsel viisil.

Saadikut väärt pidustused

Sügavamale kohvimaailma ja kohvi valmistamise nüanssidesse sukelduda ei ole üldse keeruline. Igaüks võib proovida luua omanäolise kohviretsepti, mis põhineb tema enda ideedel. Mõnikord on aga hea saada kuskilt inspiratsiooni. Kaubamärgi Facebooki fännilehel toimub 29. septembril reaalajas ülekanne, mis on kindlasti hea inspiratsiooniallikas. Meie saadik valmistab selle käigus tõeliselt unikaalseid kohvijooke, mis sobivad nii pidustustele kui ka igapäevaseks nautimiseks.

Erakordsed auhinnad erakordse kohvi eest

KRUPSi kohvimasin Evidence EA8908 on disainitud vastama kõigi nende vajadustele, kes ei ole mitte lihtsalt kohvisõbrad, vaid soovivad ka katsetada erinevate jookidega. 15 automaatprogrammiga kohvimasin pakub peaaegu lõputuid võimalusi oma lemmikjoogi valmistamiseks. Nende programmidega saate valmistada aromaatse espresso, kreemja cappuccino või sametise latte. Ei ole vahet, millise valiku teete – tootesarja Evidence kohvimasin garanteerib tõeliselt unikaalse maitse ja aroomi juba alates esimesest tassist! Saate joogi kogust reguleerida ja valmistada korraga ka kaks piimaga kohvijooki, millega säästate kindlasti aega. Intuitiivne puuteekraaniga liides teeb igapäevase kasutamise väga lihtsaks ning elegantne ja nüüdisaegne disain muudab kohvimasina teie köögi pärliks.

KRUPSi kohvimasin Evidence EA8908 on rahvusvahelise kohvipäeva võistluse peaauhind ja muudab võitja päeva kindlasti paremaks. Nii et miks mitte proovi teha?

Mida on vaja teha, et võita KRUPSi kohvimasin Evidence EA8908? Esiteks – ja see on kõige olulisem – laske oma loovus valla! Võistlusel osalemiseks looge ainulaadne kohviretsept, mis üllatab kõiki oma maitsebuketi poolest, ja esitage see veebilehel kohvipaev.ee asuvat vormi kasutades.

Seejärel jääb üle vaid kannatlikult oodata võitjate väljakuulutamist, mis toimub KRUPSi Facebooki fännilehel 29. septembril toimuva reaalajas ülekande käigus.

Boonuseks on, et see kuupäev saab olema väga maitsev!