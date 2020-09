Panzani kingib igalt ostetud tootelt 3 senti Toidupangale

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal kannatasid paljud sektorid ja nendes töötavad inimesed – kes kaotasid töö, kes jäid palgata puhkusele, kellele tehti palgakärbe. Niisiis on rahalisse kitsikusse sattunute hulk tunduvalt suurenenud: kui möödunud aastal abistas Toidupank nädalas umbes 7900 inimest, siis praeguseks on see number enam kui 10 000.

Eestis on kahjuks palju inimesi, kellel on raskusi endale toidu tagamisega. Samal ajal jääb kaubanduses ja tootmises iga päev üle suur hulk väärtuslikku toitu. Toidupank on loodud just selleks, et need kaks asja kokku viia: kaubandusest ja tootmisest võetakse vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted ning Toidupanga vabatahtlikud komplekteerivad need toidukastidesse, mis seejärel jagatakse laiali sotsiaalametitest saadud nimekirjade alusel enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.