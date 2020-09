5 min. Revolutsiooniline moodus kontaktivabaks kätepesuks 12 sekundiga Oma Maitse Primulator Tehnoloogia tormiline areng on jõudnud ka niivõrd igapäevase toiminguni nagu käte pesemine. Nimelt võib kõrgtehnoloogilisest automaatsest kätepesujaamast, mis hävitab 99,9% kahjulikest patogeenidest, saada lähiajal tavapärane ja ülitõhus kätehügieeni tagamise vahend haiglates, koolides, lasteaedades, söögikohtades ning paljudes avalikes ja rahvarohketes paikades. Kätepesujaama kasutamine on ülimugav ja lihtne, kuna midagi puudutama ei pea – masin teeb ise kõik vajaliku kiirelt ning korralikult ära.

Kui kõik peseksid hoolikalt käsi, oleks raskeid nakkushaigusi vähem

Praegu, kui koroonaviirus hoogsalt levib, pööratakse mõistagi käte puhtusele tunduvalt rohkem tähelepanu kui varem. Eksimine on aga inimlik ja tihti kiputakse käsi pesema liiga lühikest aega, loputades neid ainult viivuks voolava vee all, või unustatakse pesemine sootuks.

Kehv hügieen mõjutab otseselt inimeste elu – toidu kvaliteeti, meie tervist ja avalike ruumide turvalisust. Kahjulikud patogeenid on kõikjal meie ümber, põhjustades nakkushaigusi ja paraku ka surma. Kõige sagedasemad nakkuse levitajad on saastunud käed.

Toidutööstuses puutuvad toiduga enne selle tarbija söögilauale jõudmist kokku lausa sajad kätepaarid. Kui vaid üks kätepaar on saastunud, võib see põhjustada haiguspuhangu, mille tagajärjeks on raiskuläinud toode, nurjunud tööprotsess või veelgi hullem – inimelude kaotus.

Kui palju me käte puhtusest tegelikult mõtleme?

Kätepesu on kõige parem ennetusmeetod bakterite ja viiruste, sealhulgas ka COVID-19 leviku tõkestamiseks. See on kindel fakt.

Oleme kõik kursis, et käsi tuleb pesta sageli, eriti enne ja pärast tualetikülastust, enne söömist ning pärast ninanuuskamist, köhimist ja aevastamist.

Klassikaliseks kätepesuks on vaja kraanikaussi, seepi ja voolavat vett. Kindlasti on igaüks meist märganud skeeme, mis näitavad koomiksisarnaste pildikeste ja teksti abil, missugune käte hõõrumisviis toimib pisikute vastu kõige tõhusamalt.

Kuid kas oleme need õpetused üldse korralikult lõpuni läbi uurinud ja selgeks saanud? Kas peseme käsi teadlikult, läbides selleks umbes kaheksa vajalikku etappi (seebi lisamine, peopesade hõõrumine, pöialde nühkimine, küünealuste pesemine, hoolikas loputamine jne)?

Tõenäoliselt siiski mitte. Ilmselt peseb igaüks meist käsi omamoodi, kes paremini, kes halvemini – nii nagu parasjagu meelde tuleb või nagu vanad harjumused määravad. Kahjuks on puhas ja hügieeniline tulemus nõndaviisi üsnagi ebakindel.

Automaatne kätepesu – viirused hävivad vaid sekunditega

30 aastat tagasi leiutati Ameerikas automaatsed kätepesujaamad ja need on hiljuti saanud populaarseks näiteks toidupoodides, kuna teadlikkus headest hügieenitavadest on koroonaviiruse pandeemia ajal kasvanud.

Automaatse kätepesujaama puhul on kliiniliselt tõestatud, et selle kasutamisel hävinevad efektiivselt 99,9% patogeenidest ja hügieeni kvaliteet on igal pesemiskorral tagatud.

Primulator

Erinevalt traditsioonilistest kätepuhastuspunktidest on automaatsed kätepesujaamad täielikult automatiseeritud. Käed tuleb asetada masinasse, kus neid loputatakse vee ja seebiga. Protsess võtab aega 12 sekundit ja on 100% puutevaba.

Automaatne kätepuhastus on tõhusam kui tavaline kätepesu, kuna:

• hävib 99,99% ohtlikest patogeenidest;

• kasutatakse 75% vähem vett;

• protsess võtab 30% vähem aega;

• kõik vajalikud pesuetapid tehakse ühe pesutsükli vältel;

• doseeritakse täpselt õige kogus seepi.

Kas puutevabad kätepesujaamad võivad tulevikus asendada tavalisi valamuid?

Kas olete mõelnud, kui palju kulub tavalisele kätepesule vett? Näiteks inimene, kes töötab kaheksatunnises vahetuses viis päeva nädalas ja peseb kraani all käsi viis korda päevas, kulutab kätepesule keskmiselt 6900 liitrit vett aastas. Ainult üks inimene!

Automaatne kätepesujaam kulutab samadel tingimustel sellest veekogusest vaid veerandi. See tähendab, et automaatne kätepesumasin on lisaks mugavusele ning puhaste käte tagamisele loodussõbralik ja -säästlik.

Enne koroonaviirust kasutati automatiseeritud kätepesujaamu enamasti tervishoiuasutustes ja toiduainete tootmises, kus on ajast aega olnud kõrged hügieeninõuded. Kuid pandeemia tõttu pööravad nüüd ka paljud avalikud ruumid, nagu kaubanduskeskused, koolid ja restoranid, hügieenile suuremat tähelepanu.

Kõige mugavamat võimalust käed kiiresti ja efektiivselt puhtaks pesta pakubki moodne kõrgtehnoloogiline automaatne kätepesujaam, seega on üsna tõenäoline, et tulevikus saab selliseid masinaid näha üha rohkemates kohtades, kus need asendavad tavalisi kraanikausse.