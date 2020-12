Su laps sööks ainult makarone? Kuidas muuta see laste lemmiktoit tervislikuks?

• Asenda aeg-ajalt tavalised makaronid gluteenivabadega. Üks põhjus, miks pelgame valmistada oma perele nädalast nädalasse makarone, on see meeletu kogus gluteeni, mille endale niiviisi sisse sööme. Just seepärast oleks hea asendada näiteks üle ühe korra tavalised makaronid hoopis gluteenivabadega ehk riisi- või maisijahust tehtud makaronidega. Lihtne viis mitmekesistada pere toidulauda ja anda soolestikule puhkust. Nii nagu tavalisi makarone, on ka gluteenivabu makarone saada nii laste lemmikute sarvekeste, spagettide kui ka pennedena.

• Tavalise ketšupi asemel kasuta puhtamaid pastakastmeid. Selle asemel et lasta lapsel haarata lihtsalt ketšupipudeli järele, valmista oma pasta, kasutades mõnd kvaliteetset tomatikastet. Oluline on kontrollida, mida mingi kaste sisaldab. Iseäranis hea oleks kasutada muidugi ökoloogilise koostisega tomatikastmeid, mis ei sisalda säilitusaineid. Näiteks Panzani valikust leiab ka eelmaitsestatud ökoloogilisi kastmeid, mille valmistamisel pole muud kunsti kui see lihtsalt soojendada. Makaronid mõne sellise kastmega on toit, mille valmistamisega saab pärast koolipäeva iseseisvalt hakkama ka algklassilaps. Kes ütles, et kiirtoit on alati üdini ebatervislik?

• Peida pastakastmesse köögivilju. Kas ka sinu pisipere ei võta köögivilju suu sissegi? Pole paremat viisi, kuidas hakata last köögiviljadega harjutama, kui see, kui pista need näiteks pastakastme sisse. Lihtne viis, kuidas teha laps sõbraks mitte ainult brokoli, vaid ka näiteks paprika, porgandi ja hernestega.

• Asenda pool spagettide kogusest suvikõrvitsaga. Üks tõhus moodus, kuidas muuta spagetid toitainerikkamaks, on asendada näiteks pool spagettide kogusest hoopis riivitud suvikõrvitsaga. Enamasti peavad lapsed neid samamoodi spagettideks ja ei teagi, et pistavad kahe suupoolega sisse seda veidrat rohelist vilja, mida pole muidu olnud nõus mingil juhul proovima.

• Lisa valku. Selle asemel et piirduda lihtsalt makaronidega, lisage oma pastatoidule kindlasti kas kana, kala, veiseliha või isegi ube ja kikerherneid. Valgeid ube saab ju näiteks edukalt püreestada tomati- või pestokastmesse, ilma et keegi üldse aru saaks, et need seal sees on.