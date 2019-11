Ülipopulaarne Jaapani mochi jäätis

Mochi jäätised said alguse 2010 aastal, kui õde ja vend Howard ja Vivien Wong tahtsid teha Jaapani kõige paremini hoitud saladuse mochi moodsas võtmes kõigile kättesaadavaks. Olles kasvanud üles oma vanemate pagariäris ja harjunud sööma traditsioonilist mochi’t, teadsid nad, kui palju rõõmu need väikesed pallid inimestele pakuvad.

Mochi ja jäätiseretseptide täiustamine võttis aega kaks aastat. Mochi on tehtud aurutatud ja hautatud riisijahust, mis annab sellele eripäraselt pehme ja nätske tekstuuri. Jäätis on valmistatud üle maailma hoolikalt valitud koostisosadest, ümbritsetuna õhukesest mochi kihist. Koostöös tippkokkadega on loodud täiuslikud maitsekombinatsioonid: Alphonso mango, Sumatra kookos, Himaalaja soolaga karamell, Itaalia sarapuupähkel, Madagaskari vanilje, Yuzu sidrun, vegan šokolaad, troopiline mango ja granadill ning meega röstitud pistaatsiapähkel.

Little Moons mochi jäätist on parim süüa 5 minutit pärast sügavkülmast välja võtmist. Erinevalt teistest jäätistest, mis võivad koosneda kuni 90% õhust on Little Moons gelato suurema tihedusega ja pole otse sügavkülmast võttes nii pehme. Ootamine tasub end ära ja premeerib palju intensiivsema maitseelamusega.

Little Moons mochi jäätised on gluteeni- ja alkoholivabad ning sobivad ka taimetoitlastele. Mochid ei sisalda pähkleid, välja arvatud Itaalia sarapuupähkli mochi.

Little Moons mochid on müügil Solaris Toidupoes ja Viimsi Delice kaupluses. Alati ei pea valima vaid ühte maitset, Solaris Toidupoes on võimalik valida ja omavahel kokku sobitada nii palju jäätisepalle kui ise soovite!

Little Moons mochi jäätised pakuvad täielikku õnnetunnet kõigile, kes proovivad!

Uuri lähemalt siit:

Alphonso mango sisaldab 20% Alphonso mango püreed, mida peetakse üheks maailma kõige paremaks ja kallimaks mangoks. Looduslikult magusa ja rikkaliku maitsega käsitsi korjatud Alphonso mangod on kodumaal Indias Bollywood’i ja Kriketi kõrval rahvuslik aare, mille auks korraldatakse ka festivale.

Sumatra kookose jäätis on valmistatud rikkaliku kookospähkli kasvatamise pärandi poolest tuntud Indoneesia Sumatra saarelt pärit kookospähklitest. Mochi on viimistletud õrna kihi kuivatatud kookospähkli helvestega.

Magususe ja maitserikkuse poolest tuntud Madagaskari vaniljet toodetakse India ookeani väikesaartel ning sellel on üks kõrgeim looduslikult esinev vanilliini sisaldus - toimeaine, mis annab jäätisele täiusliku maitse ja kreemikas tekstuuri.

Himaalaja mägedest on pärit vaieldamatult parim sool maailmas, mis täiustab õrnalt jäätise karamelli maitset.