3 min. USA kujundab Eestis peojookide trendi Oma Maitse A. Le Coq Hard seltzer – jook, mis pakub õllele kõva konkurentsi USA alkoholiturul ja loob trendi terves maailmas, on jõudnud Eestisse.

Ainult kihisevast veest ja viinast koosnev hard seltzer on uus alternatiiv turul müüdavatele kergetele alkohoolsetele jookidele, eristudes tavapärastest long drink'idest ülikerge maitse, vähese kalorsuse ja minimaalse suhkrusisalduse poolest. Jook, mis kinnitab kanda ka siinsamas Eestis, muudab sarnaselt USAle jäädavalt meie peojookide trende.



Uut tüüpi jook vallutas USA turu kõigest viie aastaga

Hard seltzer jõudis esimest korda turule 2012. aastal, kui USA õlletootjal Nick Shieldsil tekkis idee katsetada turul uut tüüpi joogiga, mis koosnes ainult viinast ja maitsestatud gaseeritud veest. Esialgu ainult proovipartiina turule toodud jooki saatis aga meeletu edu, sest kõigest viie aastaga muutus see üheks populaarsemaks tooteks USA joogitööstuses. Kuulsaimad ja edukaimad hard seltzer'i brändid USA turul on praegu White Claw ja Truly. Trendi tuules jõudis hard seltzer ka suurte alkoholitootjate, nagu Budweiser, Carlsberg ja Kopparberg, tootevalikusse. Uuringufirma Nielsen andmetel on jook saanud niivõrd populaarseks, et pooled Ameerika õllejoojad on vahetanud oma lemmikjoogi just hard seltzer’i vastu. Sama saatus on tabanud ka mitmeid õlletehaseid, kes müüvad praegu seltzer'it isegi rohkem kui klassikalist õlut. Jätkuvalt ennustatakse joogi populaarsuse kasvu, mis võib oma osa võtta ka teiste alkohoolsete jookide kategooriast.

IWSR-i (International Wines and Spirits Record) läbi viidud uuring näitas, et pooled USA alkoholitarbijad joovad hard seltzer’it vähemalt kord nädalas. Kui 2018. aastal oli selle joogi tulu 210 miljonit dollarit, siis aasta hiljem kerkis see juba 1,5 miljardini. IWSR usub, et need numbrid niipea ei vaibu.

Hard seltzer kinnitab kanda ka Eestis

Hard seltzer'ite edulugu on näidanud, et tarbijad pööravad ka alkoholi ostes üha enam tähelepanu joogi koostisele ning otsivad kergemaid ja tervislikumaid alternatiive: jooki, mis oleks võimalikult naturaalne, värske ja kaalusõbralik. Just seetõttu on põhjust arvata, et Eestisse otsapidi jõudnud uus joogitrend kujundab ümber seniseid tarbimismustreid.