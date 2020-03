3 min. Aega ja raha säästev nõudepesumasin on köögis asendamatu abiline Oma Maitse Nõudepesumasina suuruse ja tüübi määrab pereliikmete arv ning köögi suurus. Nõudepesumasinal peaks olema kindel koht igas kaasaegses kodus. See suurepärane abiline vabastab sind tüütutest tegevustest, vähendab tõhusalt veearvel olevat summat ja – mis kõige tähtsam – säästetud väärtusliku aja saad pühendada kõige olulisemale: perele ja sõpradele.

Kuidas aga valida just sinu vajadustega kõige paremini sobiv nõudepesumasin? Selles aitavad selgusele jõuda järgnevad nõuanded.

Vali sobiv suurus ja tüüp

On kahe erineva paigaldusmeetodiga nõudepesumasinaid: eraldiseisvad ja integreeritavad. Eraldiseisvad masinad on viimistletud korpusega ja nende paigaldamiseks on tarvis vaid vee- ning kanalisatsioonitorustikku ja elektrit. Integreeritav nõudepesumasin vajab lisaks sobiva mõõduga mööblit ja ust katvat mööbliplaati.

Nõudepesumasina suuruse ja tüübi määrab pereliikmete arv ning köögi suurus. Võimaluse korral soovitame valida 60 cm laiuse mudeli, sest need mahutavad rohkem ja nendesse nõude asetamine on mugavam. Väiksematesse ruumidesse sobib aga just kitsam, 45 cm laiune seade. Kui köögis aga standardmõõtudega nõudepesumasina jaoks ruumi ei leidu, on nutikaks lahenduseks väike lauapealne masin.

Vaata vee tarbimist

Veetarve keskmise pesutsükli kohta on toodud seadme energiamärgisel ega olene eriti palju nõudepesumasina mahtuvusest. 45 cm laiused masinad tarbivad reeglina 9–10 liitrit vett pesutsükli kohta, 60 cm laiused aga enamasti 10–12 liitrit. 12 nõudekomplekti käsitsi pesemisel kulub ligikaudu 30 liitrit vett, seega masinaga pestes kulutad vett lausa kolm korda vähem.

Pööra tähelepanu müratasemele

Avatud köögiga korterites on kodumasinate võimalikult madal müratase kindlasti väga tähtis omadus. Tänapäevane nõudepesumasin ei ole külmikust palju valjem. Nõudepesumasinate müratase jääb 41 ja 55 dB vahele. Külmiku keskmine müratase on aga 35–43 dB. 6 dB võrra väiksem müratase tähendab aga, et seade tundub kõrvale kuni kaks korda vaiksem.

Ära unusta ka kuivatusklassi

Nõudepesumasina valikul tasub kindlasti pöörata tähelepanu ka kuivatamistõhususele. Lihtsamate masinate puhul ei kasutata harilikult uuenduslikke lahendusi ja nende kuivatamise efektiivsus on madalam. Tuntud tootjate uuenduslikud lahendused parandavad kuivatustulemust ja vähendavad ka energiakulu.

Mis aga määrab nõudepesumasina hinnataseme?

Soodsamatel mudelitel on ainult põhifunktsioonid ning nende vee- ja energiatarve on enamasti veidi suurem. Kõrgema hinnaklassi mudelid on vaiksemad, parema energiaklassi ja pesu- ning kuivatustulemusega. Kõrgema hinnaklassi masinatel on rohkem mugavust parandavaid ja pesuvahendi ning vee kulu vähendavaid funktsioone. Parimatele nõudepesumasinatele on lisatud aga ka mitmeid uuenduslikke omadusi, näiteks spetsiaalsed pesemispiirkonnad väga määrdunud esemetele, nugade ja kahvlite sahtel või WiFi-ühendus nutika kodu lahenduste jaoks. Paljud seadmed pakuvad ka erinevaid mugavust lisavaid lahendusi.