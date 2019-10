Toris valmistatud naturaalne siider jõudis maailma tippude hulka

Asturia on piirkond Hispaania põhjaosas, mida teatakse eelkõige siidrivalmistamise sünnimaana. Arvatakse, et siidrivalmistamise tavad ja oskused on pärit sealtkandist juba enne Kristust.

Karmo Haas: "Oleme väga meeldivalt üllatunud, et tihedas rahvusvahelises konkurentsis meie toode nii kõrged punktid sai. Nüüd võib julgelt öelda, et Eesti õuntest kääritatud siider on maailmatasemel ja on konkurentsivõimeline ka suurte siidrimaadega. Mul on ka siiralt hea meel selle üle, et lätlastel läks konkursil väga hästi. Sest maailmamastaabis oleme Lätiga nagu kaks kõrvuti küla ja usun, et meil oleks tulevikus mõistlik ennast ühiselt presenteerida ja turundada Baltimaade siidritootjatena."