Kauri Kõiv isarollist | Panin lapse öösel kell 3 riidesse ja läksin turvahälliga autosse, sest see oli ainus koht, kus ta uinus

Kevadel sportlaskarjääri lõpetanud laskesuusataja Kauri Kõiv keskendub nüüd koos elukaaslase Leeloga kaua oodatud pisitütre Ingeri kasvatamisele.

Kauri ütleb, et kõige raskem on siis, kui Inger nutab ja ei saa aru, milles asi on. "Püüad lahendada kõik arvatavad probleemid – söödad, vahetad mähkmed, võtad ta sülle, rahustad –, aga miski ei aita. Mäletan korda, kui panin ta öösel kell 3 riidesse ja läksin turvahälliga autosse, sest see oli ainus koht, kus ta alati uinus." Esimeste keeruliste olukordadega pistis noor pere rinda aga juba sünnitusmajas.

Leelo: Inger oli väga kehv sööja, mistõttu hoiti meid nädal aega haiglas.

Kauri: Esimestel päevadel oli lapsega tegelemine puhtalt minu ülesanne, sest Leelo taastus veel operatsioonist. Alguses tundus see natuke hirmutav, sest Inger oli tõesti väike.