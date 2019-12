Ragnar Klavani pisitütrel on imekaunis itaaliapärane nimi

Lili tunnistab, et seekordne beebiootus oli väga raske ja kurnav. "Põhimõtteliselt kõik üheksa kuud oli mul süda paha ja tihti ka oksendasin. Lisaks olid mul meeletud seljavalud ja väsimus. Viimased kuu aega olin lihtsalt diivanil ja lugesin päevi, millal see kõik läbi saab. Beebi sündis Sardiinias Cagliari haiglas. Kõik kolm last on tulnud keisrilõikega."

"Tütrele

pani nime meie vanem poeg Romer. Nimelt olime neile just rääkinud, et nad saavad endale õe. Siis paar päeva hiljem tuli Romer koolist ja teatas, et leidis õele nime. Meile hakkas see kohe meeldima. Kuna beebi on sündinud Itaalias, tundus see perfektne nimi. "