Tippsõudja Kaur Kuslap pani isegi oma beebile merega seotud nime

Mari (30) tunnistab, et ei saa öelda, et algus väga lihtne oleks olnud. "Tippsportlase töö ei võimalda Kauril beebi taktis tiksuda. Seega on öised tegemised unetundide arvel reeglina hoopis minu õlul."

Kaur (29) möönab, et esialgu oli harjumatu, et jõudehetke päeva jooksul naljalt ei teki. "Pean korrast ja puhtusest väga lugu: ei suuda päriselt lõõgastudagi, kui tuba on sassis või köök koristamata, kuid beebiga elades on tulnud õppida ka segamini kodus rahu leidma. "Kui laps on mõnekuune, tundub kaks nädalat äraolekut suure hinnaga, sest selle aja jooksul muutub ta märgatavalt."

Esimesed nädalad beebiga möödusid kui Ameerika mägedel.