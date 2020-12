VIDEO | Pisarateni liigutav lugu jõuluimest, kes sündis 24. detsembril! Ema: minu kahe lapse soov täituski, aga ma ei osanud aimata, mis hinnaga...

"Sel hetkel valdas mind paanika. Ma ei suutnud enam oma keha kontrollida, hakkasin värisema. Ma mõtlesin, et nüüd ongi kõik, et olengi oma lastest ilma," räägib tartlanna Tiina oma läbielamisest erkordse avameelsusega.

Tiina räägib oma liigutava loo jõulusoovi täitumisest – nimelt oli ta juba aastaid unistanud, et tal oleks kaks last veel. Sõbranna utsitusel kirjutas ta oma soovi kaardile ja asetas soovide-jõulupuule.

Ja Tiina soov täituski: kui ta nägi rasedustestil mõne kuu möödudes kahte triipu, pidas ta end maailma kõige õnnelikumaks inimeseks. Peagi sai ta teada, et teda on tabanud topeltõnn - tegemist on kaksikutega.