Intervjuu jõuluvanaga: kas saanil on rattad lumeta talveks ja miks kingid on poes ja kingikotis samasugused, aga jõuluvanad pidudel erinevad?

Maailmas on väga palju erinevaid maid ja jõulutraditsioone. Kahjuks on vähe raamatuid ja veel vähem filme, mis räägivad sellest, millised on jõulukombed meil Eestis. Need filmid, mida näidatakse meie televisioonis või kinodes on enamuses sellised, mis räägivad maailma teise otsa (nt Ameerika) jõulukommetest. Maailmas on olemas ka selliseid paiku ja tavasid, kus lastele ei toodagi midagi ei sussi ega soki sisse. Nendes maades tähistatakse jõule hoopis teistmoodi kui meie seda teeme Eestis. Meil siin on olemas päkapikud, aga Ameerikas näiteks ei ole neid üldse olemas. Seal on jõuluvana abilised Elf´id (haldjamehikesed), kes on pikkade kõrvadega ning ilma habemeta. Ameerikas käivad jõuluvanad korstna kaudu kingitusi kuuse alla panemas, Eestis teevad jõuluvanad seda hoopis teistmoodi, aga korstna kaudu meie käime väga harva ja seda ka ainult naljaviluks. Miks vahel näeb erinevaid jõuluvanasid - lasteaia jõulupeol üht, kodus teist ja raekojaplatsil kolmandat?

Nii põnev küsimus, sellest oleks palju jutustada, milline on jõulumaal päriselu. Aga püüan teha lõhikokkuvõtte. Kõige esimene jõuluvana Püha Nikolaus (ehk Claus ja hiljem kutsuti teda Santa Claus) alustas oma toimetamisi juba 1600 aastat tagasi ja kaugeltki ei käinud ta läbi siis maailma kõiki lapsi. Aastasadadega on jõuluvanasid tekkinud juurde ning on teinud alati koostööd Elf`ide ja päkapikkude ning paljude teiste maagiliste tegelastega. Sestap jõuab jõuluvana palju rohkem ning kingid kõikide inimesteni. Jõuluvana on üks mütoloogiline, maagiline ja väärikas pühade ikoon.

Juba "Holiday Week ", The Yale Literary Magazine, vol. 17, detsemberis 1851 kirjutati, et jõuluvana on üks lõbus haldja-päkapiku sarnane tegelane, kelle kohalolu on alati meeldiv ning kes koos jõulumemmega annavad endast parima jõulude hingestamiseks. Jõuluvanaks saavad meil Eestimaal kõige väärikamad ja targemad päkapikud.

Kuidas see käib? Kõigepealt läbivad pikapäkad ja pikatüdrukud katsed, et saada päkapikuks ning seejärel, peale aastaid praktiseerimist, sooritavad väärikamad neist eksami, et saada jõulutaadiks. Igal päkapikul on ka olemas oma nimi ja seetõttu saades päkapikuks või jõuluvanaks vmt muutub tema (ameti)staatus, kuid mitte nimi. Sestap on nimede kasutamine tavaline ja igal jõuluvanal oma nimi ning selgitus ka sellele – miks on jõuluvanasid palju! On olnud juhuseid, kus jõuluvanaks on saanud üksikud ka teisiti, aga las see jääb hetkel väikeseks saladuseks.

Jõuluvanad tulevad virtuaalselt kokku Saku Suurhalli üle kogu maailma ehk Eestis toimub jõulumeeste kongress, millest meil kõigil on Delfi ning Pere ja Kodu vahendusel võimalus osa saada. Uskumatu, kui hästi on globaalselt võrgustunud jõuluvanade töö. Räägitakse erinevate riikide jõuluvanade traditsioonidest.

Enne kokkutulekut istub Eesti jõuluvana Raekoja jõulunurgas ja teeb videokõnesid lastega. Jõuluvanaga saab virtuaalselt otse-eetris suhelda 13. detsembril ajavahemikus 15-17.00 aadressil perejakodu.ee/13detsember



Loodame, et hoolimata raskest aastast leidub meis igaühes piisavalt lapselikku meelt, et kogeda saabuvatel pühadel jõulutunnet või mõnda jõuluime.

Jõuluvanade kongressi teostab Global Virtual Solutions.