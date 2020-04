Laste huvikooli treener: tööd teeme videotundidega metsikult, aga palka ma ei saa — lihtsalt ei ole vahendeid, millest seda maksta

Hoiame kokku ja teeme kõik, mis meie võimuses, et Tantsukooli tegemised jätkuksid ka peale eriolukorra lõppu. Praegune olukord nõuab tohutult positiivsust ja nutikust ning kiirreageerimist, et tantsukooli elus hoida. Koit tantsukool oli üks esimesi, kes suutis edukalt täismahus tantsuõppe distantsõppele üle viia. Reedel kuulutati välja eriolukord ja juba esmaspäevast olime valmis jätkama tantsuõppega läbi interneti erinevaid keskkondi kasutades.

On õpilasi, kes on katkestanud klubiga lepingu. Samas on ka olemas ka vastupidised näited — leidub perekondi, kes vaatamata liikmemaksu soodustusele on võtnud klubiga ühendust ja avaldanud soovi klubi toetamiseks tasuda tavapärast liikmemaksu. Tulubaas on vähenenud ja ega keegi 2020a eelarvet koostades sellist situatsiooni ette näha ei osanud. Olulise tähtsusega on töötukassa poolt rakendatud meetmete kasutamine ning ka Spordikoolituse -ja Teabe Sihtasutuse toetus. Tallinna linn toetab spordiklubisid asjaoluga, et ei küsita renti ära jäänud treeningute eest. Küll aga leidub siiskieraspordibaase, kes seda vaatamata eriolukorrale teevad.

Kalevi Jalgpallikooli õppemaks on eriolukorras soodsam kui tavakuudel. Kuna kulud on meil tekkepõhised, siis teeme vastava kalkulatsiooni iga kuu kohta ja seejärel selgub täpne soodustus. Õnneks tajuvad paljud lapsevanemad, et arve tasumine on oluline selleks, et kõikidel lastel säiliks treeningkeskkond, kuhu pärast eriolukorda naasta. Neile eriline tänu! Pered, kelle finantsseis on muutunud oluliselt keerulisemaks, saavad taodelda õppemaksust soodustust või vabastust kuni eriolukorra lõpuni.

Mõned näited lahendustest, mida on kasutatud suhtlemiseks ja info edastamiseks: e-mailid, Facebook, Messenger. Live treeningute läbi viimiseks on treenerid kasutanud Zoomi ja Youtube’i platvormi. Treenerid koguvad lastelt tagasisidet fotode ja videode abil. Mõned õpilased rakendavad ka erinevaid äppe ja spordikellasid, mis annavad ülevaate.

Treeningkavad töötatakse välja treeningrühmade põhiselt. Lähtutud on seejuures eakohasest harjutusvarast, aga ka asjaolust, et sellisel perioodil saavad õpilased oma nõrgemaid külgi individuaalselt järele aidata.

Tähtis on tagada õppeprotsessi terviklikkus, et see mis jäi tantsusaalis pooleli saaks jätkuda distantsõppena ning distantsõppel õpitu saaks uuesti sujuva ülemineku kontaktõppele tantsusaali. Säilitada ja arendada noorte tantsutehniline tase ning hoida õpilased nii füüsiliselt kui vaimselt tervena ja toetada neid peredena.

Tantsukooli juhatana võin öelda, et selle kõige taga on meeletu teotahe, usk ja armastus tantsu ning tantsu õppivate laste ja noorte vastu. Kui tavapäraselt on tantsuõpetajate tööpäevad pikad siis praegust olukorda võibki üheks pikaks tööpäevaks nimetada. Valmistame ette videomaterjale (filmime, monteerime), tagasisidestame õpilaste iseseisvaid töid, valmistame ette kvaliteetseid online tunde, mis tehniliselt ja tantsutehniliselt sujuksid ning oleksid arendavad.

Koit Tantsukool on erahuvikool ja kahjuks tantsuvaldkonna erahuviharidust Tallinna linn ei toeta. Ometi on just enamik kvaliteetset tantsuharidust pakkuvad huvikoolid erahuvikoolid, teine suurem erahuviharidusel põhinev valdkond on sport, aga spordivaldkond saab iga lapse kohta pearaha, treeneritele makstakse treeneri toetust jne.

Ütleme nii et tööd on, motivatsiooni leiab, aga palgaga on keeruline. Mina isiklikult pean tunnistama, et ma palka ei saa-lihtsalt ei ole vahendeid, millest seda maksta.

Meie õpetajad omavad erialast kõrgharidust ja tantsuspetsialisti kutsetasemeid, aga kahjuks ei ole linn siiani õlga alla pannud ning väärtustanud tantsuvaldkonda samaväärslet spordivaldkonnaga. Mõlemad tegelevad laste ja noorte liikumisharjumuste edendamisega.

Eelarve põhineb ainuüksi õppemaksudel

Kohe kui olukord välja kuulutati, lõppesid kõik koostööd munitsipaalasutustega, kus olime teenusepakkujad. Samuti jäid tantsutunnid ära enamikes eralasteaedas, kus koostööpartnerid ei olnud distantsõppest huvitatud. See tähendas kohest 40% kuupõhist summa kaotust, mis omakorda tõi kaasa likviidsusraskused ning võlgnevused. Ka tavaolukorras tulevad tantsukoolid ots otsaga kokku ning tihti toimivad tänu lisasissetulekutele artistitöö jms. näol, aga praegune olukord mõjutab toimetulekut tohutult palju. Kulud on jäänud samaks, aga sissetulekud on märkimisväärselt kahanenud.

Oleme suuresti palunud lapsevanemaid praegust olukorda mõista ning tasuda täismahus õppemaksu, et õpilastel oleks ka edaspidi kuhu tulla, et hoiaksime meie tantsukooli ja tantsuõpetajaid, kes on terve oma elu tantsule pühendanud. Loomulikult tilgub süda verd, sest tahaks ju lapsevanematele vastu tulla, aga meil lihtsalt ei ole mille arvelt seda teha. Seni kuni puudub riigi toetus oleme finantsiliselt nukras seisus.