4 min. Kuidas hoolitseda koolimineva lapse tervise eest? Pere ja Kodu Shutterstock Koolilaste immuunsüsteem pole jõudnud veel lõplikult välja areneda, mistõttu on nad välisteguritele vastuvõtlikumad. Kõige olulisem viis haiguste vältimiseks on tagada tervislik toitumine, regulaarne liikumine ja piisav uneaeg. Samuti tasub mõelda, kuidas kaitsta laste silmi pideva nutiseadmete kasutamise puhul.

Laste tervise eest hoolitsemise kohta annavad nõu Kristiine ja Rocca al Mare keskuses asuva Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum ning ProOptika turundusspetsialist Aveli Karba.

Koolieelne nägemiskontroll

Nägemise kvaliteet võib muutuda üsna lühikese aja jooksul – mõne kuuga võib tekkida lühinägelikkus. Koolieelne silmakontroll võiks olla iga lapsega pere kasulik harjumus ja koos silmakontrollis käies tasub mõelda ka oma silmadele.

Nutiseadmete kasutamine

Karba ütles, et suurim igapäevane nägemist kahjustav tegevus on ekraanide jälgimine –

suureneb lühinägelikkuse oht, sest pilk keskendub nina ette ega vaata vahepeal kaugusesse. „Kui kujuneb välja juba tugev lühinägelikkus (–6 või rohkem), suurendab see hilisemas eas silmahaiguste ohtu. Igal kolmandal väga lühinägelikul lapsel võib areneda hilisemas eas välja nii mõnigi silmahaigus,” rõhutas Karba.

Samuti soovitas Karba nutiseadmeid sageli kasutavatel inimestel proovida sinise valguse eest kaitsvaid prille. „Sellegipoolest on kõige lihtsam moodus silmi kaitsta silmadele puhkuse andmine. Pärast 20-minutilist ekraaniaega lase lapsel teha kaheminutiline paus ja vaadata midagi vähemalt 20 meetri kaugusel,” soovitas Karba. Mänguhoos saavad silmad kõvasti tööd, vaadates nii lähedale kui ka kaugele. Seetõttu on oluline, et laps viibiks õues vähemalt kaks tundi päevas.

Väljas viibides

Väljas viibides tasub jällegi arvestada muude keskkonnast tulenevate ohtudega – näiteks UV-kiirgusega. „Laste silmad on UV-kiirguse suhtes eriti tundlikud, sest sisaldavad vähem pigmenti ja päikesekiired pääsevad lihtsamalt silmapõhja. Seetõttu on oluline kanda – ja mitte ainult suvel – korralikke päikeseprille, millel oleks kolmanda kategooria klaasid ja 100-protsendiline kaitse UV-kiirguse vastu ning mis oleks mugavad,” lisas Karba.

Täiendavate toitainete vajalikkus

„Eestimaa suved võivad vahel üllatada ka rohke päikesega, kuid sügisest alates tuleb tarbida lisaks D-vitamiini,” räägib Rogenbaum ja toob välja, et seda leiab apteegist nii kapslite, tilkade, närimistablettide, kummikarukeste kui ka spreina. Proviisori sõnul on D-vitamiin väga oluline just immuunsüsteemi tugevdamiseks ja tähtis komponent luude ning hammaste arengus.

Proviisor rõhutas, et ei tohiks unustada oma soolestikku, kuna seal asub 70 protsenti immuunrakkudest. Soole mikrofloora korrashoidmiseks on soovitatav varuda koolilapse koduapteeki piimhappebakterite preparaate. Siinkohal soovitab proviisor vaadata üle ka oma lapse toidulaud, et sealt ei puuduks puu- ja köögiviljad, keefir ning jogurt. Ideaalis võiks leida sealt ka küüslauku, sibulat ja porrut. Piimhappebakterid abistavad ka kõhulahtisuse korral. Sellisel juhul ei tohi unustada ka vee tarbimist, et vältida vedelikupuudust.

Mida tasub veel silmas pidada?

Vitamiinide valimisel tuleks eelistada neid preparaate, mis sisaldavad ka mineraale, näiteks oomega-3-rasvhappeid või immuunsust tugevdavat beetalaktaami. Pärast ilusat ja pikka suve võivad koolilapsed langeda sügisel koolistressi küüsi – sellisel juhul leiab abi C-vitamiinist ning B-grupi vitamiinidest.

Proviisori sõnul on aga kõige olulisem nõuanne tasakaalustatus. Lapsele tuleb iga päev tagada mitmekesine toidulaud, piisavalt liikumist ja sinna juurde korralikult läbi mõeldud toidulisandid ning vitamiinid.