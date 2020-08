3 min. Kuidas soetada esimesse klassi astuja stardivarustus soodsalt? Pere ja Kodu Shutterstock Esimesse klassi minev laps on lapsevanemale suur rõõm, kuid toob endaga kaasa ka mõneti peavalu tekitava teema – koolitarvete soetamise. Läbimõeldult koolitarbeid ostes väldid üleliigsete toodete ostukorvi sattumist ja jääd suurema tõenäosusega oma eelarve piiridesse.

Rocca al Mare ja Kristiine keskuses asuva Charloti poe jaekaubandusjuht Eve Raud annab soovitusi, kuidas soetada esimesse klassi mineva lapse koolitarbed jätkusuutlikult ning soodsalt.

1. Koosta ostunimekiri

Raud soovitas enne kooliasjade ostmist veenduda, mida läheb kooli jaoks täpselt vaja. „Vahel on vajalike tarvete nimekirjad välja toodud ka kooli kodulehel. Nimekirja tegemine on kasulik, sest see aitab meeles pidada vajalike asjade ostmist ja hoiab ära üleliigsete asjade ostukorvi sattumist,” tõi välja Raud, kuidas säästa liigsetelt kulutustelt.

Ta lisas, et vahel leiab häid pakkumisi ka pärast suuremat kooliostude tralli, kui oled unustanud mõne vajamineva toolitarbe enne kooli algust ostmata.

2. Vaata, mis sul juba olemas on

„Kui sul on mõni vanem laps, kes käis ka eelmisel aastal koolis, siis suure tõenäosusega on tal veel alles mõni vana komplekt värvipliiatseid, käärid, joonlaud või tühi vihik. Lapse koolilaua sahtlisisu sorteerides leiad sealt kindlasti nii sodi, alleshoidmist väärt mälestusi kui ka kasutuskõlblikke koolitarbeid,” julgustas Raud koolitarbeid jätkusuutlikumalt kasutama.

Lõpetuseks ära unusta juba leitud asju oma ostunimekirjast maha tõmmata!

3. Tee kooliostud ilma lasteta

Kindlasti mäletad viimast lastega poes käimist, kui ostukorvi jõudis nii mõnigi ebavajalik ese. Üksi ostunimekirja abil koolioste tehes pöörad sa vähem tähelepanu brändinimedele ja superkangelastest inspireeritud toodetele. Nii väldid nii mõnegi üleliigse koolitarbe soetamist ega kuluta rohkem, kui oled planeerinud.

4. Väldi arvamust, et odavam on parem

„Uusi kooliasju ostes proovi mõelda nende kauakestvale väärtusele, sest odavamad asjad võivad igapäevase kasutamisega kiirelt ära väsida. Kordades lihtsam on kokku hoida kallima kodutehnika pealt, kui mõneeurose pinali ostult,” soovitas Raud investeerida kvaliteetsetesse koolitarvetesse. Ta lisas, et samuti tasub vahel uurida õpetaja soovitusi kunstitarvete ostmiseks. Temal on kogemust erinevate toodete töökindluse ja efektiivsuse osas.