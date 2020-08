3 min.

Kuidas valida lapsele kooliminekuks sobivaid jalanõusid?

Augustikuus on oluline värskendada lapse garderoobi, et olla valmis septembris algavaks kooliks. Eriti suurt tähelepanu tuleks pöörata laste jalanõudele ja vajaduse korral uued soetada. Ega need pole veel väikseks jäänud? Selleks, et lapse jalg areneks hästi ning kujuneks välja korralik rüht, tuleks valida jalats, mis on suuruselt paras ja mugav. Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuses asuva SHU müügi- ja teenindusjuht Tonika Kittask tuletab meelde olulisemad põhimõtted, kuidas valida lapsele kvaliteetsed ning mugavad jalanõud.