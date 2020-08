4 min. Kuidas valida lapsele sobivat telefoni? Pere ja Kodu Shutterstock Enne uute vihikute ja õpikute ostmist võiks kaaluda ka nutitelefoni värskendamist, et vajalikel hetkedel lapsega ühenduses olla. Korralik nutitelefon peletab vabal hetkel igavust, kuid on ka hea abimees mõne kodutöö lahendamisel või klassireisil foto jäädvustamisel. Kristiine keskuses asuva Telia esinduse müügikonsultant Kristin Animägi annab nõu, kuidas valida lapsele sobivat telefoni.

Mida telefoni valikul silmas pidada?

Pealtnäha võib tunduda, et nuppudega telefon kõrvaldab nutisõltuvuse, kuid tõenäoliselt suurendab see telefoni kasutamist ning tehtavate kõnede ja SMS-ide saatmise tõttu ka mobiiliarvet. Sellepärast on palju odavam kasutada sõnumite saatmiseks internetiühendust vajavaid rakendusi, nagu Messenger, Skype, WhatsApp, iMessage jne. Animägi soovitas soetada lapsele telefon, millel oleks sinu telefoniga sama opsüsteem. „Kui tunned oma opsüsteemi, on palju lihtsam õpetada seda turvaliselt kasutama. See võib tähendada veidi suuremat investeeringut, kuid teeb lapsevanema elu lihtsamaks,” sõnas Animägi.

„Kõige soodsam nutitelefon võib tunduda hea valik, kuid tavaliselt jääb see kiiremini ajale jalgu. Telefoni ostes peaks kindlasti vaatama telefoni sisemälu,” soovitas Animägi. Valida võiks telefoni, mille sisemälu on vähemalt 64 GB. Nii saab laps endale alla laadida oma lemmikmängud ja ükski pilt või video koos sõpradega ei jää klassireisil tegemata.

Suur ekraan on samuti eelis, kuid see muudab ka telefoni suuremaks. Samas on see telefoni üks olulisemaid argumente. Telefoni kaitsev ümbris aitab vältida käest libisemist ja kukkumisel pehmendab maandumist. „Kõige levinumad on silikoonümbrised ja raamatu tüüpi kaaned. Raamatu tüüpi kaante eelis on, et see suudab kaitsta ka ekraani, samas kui silikoonümbrised katavad ära vaid mobiili tagaosa ja servad. Telefon on sellisel juhul kindlamalt käes ega ole nii libe,” kirjeldas Animägi.

Millist telefonipaketti valida?

„Enamasti liidetakse laps oma paketi alla ja ei olegi vajadust eraldi paketti teha. Mobiilse elu pakett lubab lisada kuni viis numbrit ja vajadusel jagada ka andmemahtu,” kirjeldab Animägi. Kui on soov teha lapsele eraldi pakett, tuleks mõelda, kus ja millises mahus ta telefoni kasutab. „Kuna praeguseks on paljudes kohtades olemas wifi-ühendus, siis võib piisata 1–5 GB internetimahust, et igapäevased tegevused saaksid tehtud. Iga päev telefoni kasutades on tõenäoliselt vaja rohkem mahtu, et ükski tähtis mäng ega video kõige põnevamal hetkel interneti tõttu ära ei lõppeks. Paketis olevat mahtu saab muuta vastavalt vajadusele. Suvel maal vanavanemate juures olles võib anda lapsele rohkem internetti ja kooliajaks saab muuta paketi jälle väiksemaks,” sõnas Animägi.

Milliseid rakendusi lisada lapse telefoni?

„Nii Androidi kui ka Apple’i puhul leiab rakendusi, mis on mõeldud laste harimiseks mängulisel viisil. Need aitavad lõbusal viisil last arendada ja huvipakkuvaid teemasid avastada,” kirjeldas Animägi. Olgu selleks fotograafia, tants, teadus või arvutid – kõige jaoks on harivaid äppe. Välja võib tuua rakendused Duolingo, Crossword Puzzles, Quick Math, YouTube Kids ja Typic Kids.



Milliste kasulike rakendustega jälgida lapse tegevust?

„Enamiku nutitelefonide puhul saab seada rakenduste kasutamisele piiranguid – näiteks 20 minutit korraga. Nii pakub Telia rakendus SAFE lapsele turvalist internetis surfamist, viirusetõrjet ja äppide kasutamist ajalise piiranguga. Lisaks saab rakenduses ebasobiliku sisuga veebilehed blokeerida,” sõnas Animägi. Ta soovitab lapsevanematel üle vaadata ka positsioneerimise võimalused, et olla kursis lapse liikumiste ja telefoni kasutamisega. „Suurem osa kiusamisest on liikunud üle internetti ja lapsevanemal on oluline olla kursis oma lapse tegevustega ning küberteemadest avatult rääkida,” julgustab Animägi vanemaid jagama lastega teadmisi interneti turvalisusest ning virtuaal- ja pärismaailma erinevustest.