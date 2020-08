3 min. Kuidas valida sobivat koolikotti? Pere ja Kodu Shutterstock Koolitarvete ostmise kõige keerulisem osa on tõenäoliselt hea koolikoti leidmine. Kuna koolitarvete kandmisest saab lapse igapäevane tegevus kooli ja koju liikudes, on äärmiselt oluline, et kott oleks ennekõike mugav ning funktsionaalne. Rocca al Mare ja Kristiine keskuses asuva Rademari poeketi turundusspetsialist Rauna Paula Runnel jagab nõuandeid, kuidas valida kooliks praktiline ning trendikas seljakott.

Tahes-tahtmata pole kõik kotid alati kvaliteetsed. Kui soovid osta lapsele head koolikotti, peaksid hindama selle kvaliteeti kõrgemalt kui välimust. Eriti oluline on valida lapsele korralik koolikott selle pärast, et kehvema kvaliteediga valik väsib kiiremini. Kuna uueks kooliaastaks soovivad paljud endale uut seljakotti, uusi riideid ja ketse, siis ei tasu valiku tegemist jätta liiga hilja peale.

1. Vali sobiva suurusega koolikott

Kindlasti tuleks valikul lähtuda lapse pikkusest. Suurem kott mahutab rohkem asju, kuid on raskem. Koolilaps ei peaks kandma täiskasvanu suurusele disainitud seljakotti, vaid see peaks istuma abaluude ja vöökoha vahel. Koti sobivuses on kõige parem veenduda seda selga proovides, lisades sinna sisse mõned isiklikud esemed.

2. Mugavus enne välimust

„Mugavust kandmisel näitab hingav seljaosa ja laiad polsterdatud rihmad, mis ühtlasi toetavad õlgu,” tõi Runnel välja. Eriti hea oleks, kui ka kõhu pealt saaks koolikotti rihmaga fikseerida. Mugava kotiga väldid ebamugavusest tingitud valesti kandmist, mis võib põhjustada seljavalusid. Runnel lisas, et kui valida kohe kvaliteetne toote, ei pea muretsema, et järgmisel aastal on juba uut vaja.

3. Funktsionaalsus

Runnel soovitas valikul lähtuda sellest, et kott peaks mahutama ära kogu päevaks vajaliku ning seal võiks olla piisavalt erineva suurusega sahtleid ja vaheseinu, mis aitaks raskust ühtlasemalt jaotada ning asju mugavalt eraldada. „Näiteks kui vajad koolis arvutit, siis tasub valida seljakott, kus on olemas eraldi tasku sülearvuti jaoks. Raskemad asjad tasub paigutada seljale lähemale. Et sinu asjad püsiksid kuivana ka vihma korral, siis jälgi, et sinu uus kott oleks vetthülgavast materjalist,” lisas Runnel.

4. Isikupärasta lapse koolikott

„Lapsevanemana soovid kindlasti osta toodet, mida laps kasutaks aasta ringi. Seetõttu tasub uurida ka lapse enda eelistusi, milline kott talle meeldiks. Lõpuks, kui sobiv trendika värvikombinatsiooni või silmapaistva mustriga – kuid samas kvaliteetne – seljakott on leitud, lisa sinna isikupära loovaid võtmehoidjaid ja ripatseid, mis lapsele meeldivad,” sõnas Runnel. Hea mõte on lisada mõni helkiv pael, et muuta lapse kodutee ohutumaks ka pimedamal ajal.