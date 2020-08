Viis põnevat ideed, kuidas korraldada lapsele meeldejääv esimesse klassi minek?

Esimesse klassi astumine ja koolitee alustamine on kahtlemata tähtis päev nii lapsele kui ka tema vanematele. Uus keskkond ja klassikaaslastest sõbrad võivad esialgu võõrad tunduda, kuid vanema julgustusel ning toel kujueb sellest ilus mälestus. Muuda see päev koolilapsele meeldejäävaks. Rocca al Mare ja Kristiine keskuses asuvate Photopointi kaupluste turundusspetsialist Jürgen Veerme ning Apollo kaupluste ostujuht Annika Pilt annavad viis põnevat ideed, kuidas muuta esimesse klassi minek meeldejäävaks.

1. Vali lapsele äge riietus Tähista uue kooliaasta algust eriti šiki riietusega. Lase tal eelmisel õhtul garderoobist lemmikriided välja valida, et ta tunneks end nagu tõeline rokkstaar – see annab talle sel tähtsal päeval lisakindlust.

2. Jäädvusta „Esimesse klassi minek on kahtlemata erakordne päev kogu perele, mistõttu võiks selle päeva emotsioonid lisaks digipiltidele lasta jäädvustada ka paberfotodel . Hiljem saab välja trükitud pildid paigutada ilusasse fotoalbumisse või pildiraami – nii on neid kena sirvida ja teistele näidata,” soovitas Veerme. Ta lisas, et kes soovib paberfotole põnevamaid trükiväljundeid, saab lasta teha nendest vahva meene (magnetid, kruusid, fotoraamatud, seinapildid, kalendrid, pusled jpm).

Tore mõte võib olla ka mõne raamatu kinkimine. „Raamat „Jussikese seitse sõpra” on kohe üks esimesi raamatuid, mida peab esimeses klassis lugema. Kuna raamatukogust on seda pea võimatu õigel ajal saada, on hea see lapse raamaturiiulisse soetada.” sõnas Rüüt.