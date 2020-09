Uus juhend lubab: haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks kollektiivi naasmisel, kui inimene end hästi tunneb!

„Hetkel on kokkulepe selline, et testime kõiki hingamisteede ägedate viirushaiguste sümptomitega täiskasvanuid ja üle 10-aastaseid lapsi. Kellel on test negatiivne, võib taas tööle või lasteasutusse minna siis, kui enesetunne on paranenud. Haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks tööle või lasteasutusse minekul tingimusel, et üldine enesetunne on hea ja võimaldab tööl või lasteasutuse tegevustes osaleda.”