Nad lubavad meil piiluda oma jõulumaagiat täis valgesse ja helgesse pühaderüüs majakesse, mis kui muinasjutus. Nende kodu on lumevärvi ka siis, kui taevataat teised valge helguseta jätta otsustab. Ehk just see soojust täis lugu aitab kaasa ka sinu jõulutunde leidmisele...