Alternatiiv mängutubadele – 5 kohta, kus tähistada lapse sünnipäeva

Eesti Loodusmuuseumis käivad loodustarkused ja lust käsikäes

Eesti Loodusmuuseumis saab pidada lustakaid ja harivaid laste sünnipäevi – erinevaid sünnipäevaprogramme pakub muuseum üle kümne ning endale sobiva leiab nii armsatest metsloomadest lummatud lasteaialaps kui ka teadusmaailmast võlutud koolilaps, aga ka nii värskes õhus seiklemist hindav kui ka tehnoloogiahuviline sünnipäevalaps.

Nii leiab loodusmuuseumi sünnipäevaprogrammide seast näiteks „Väikeste teadlaste sünnipäeva“, kus lapsed saavad ise teha põnevaid teaduskatseid, valmistada lima ja avastada maailma mikroskoopidega, mille abil nähtamatu muutub nähtavaks. Dinosaurustehuvilised saavad „Dinosauruste sünnipäeval“ uurida, millised tegelased valitsesid maailma sadu miljoneid aastaid tagasi ning mõistatada, kuidas sai Eesti kunagi asuda ekvaatori lähedal. Kui suured olid dinosaurused, millised nad välja nägid ja mida sõid? Loodusmuuseumis saab teada!

13. veebruarist on Eesti Loodusmuuseumis avatud uus näitus „Hirmus armas nahkhiir“, mis räägib tänavuse aasta looma salapärasest elust. Näituse juurde kuulub otse loomulikult ka sünnipäevaprogramm, et teada saada, mis loom see nahkhiir ikkagi on ja kas ta on hirmus või hoopiski armas. „Nahkhiirte sünnipäeval“ saavad peolised vaadata maailma läbi nahkhiire silmade, kuulata maailma nagu tõeline ööloom ning mängida täpsust ja meelte koostööd arendavaid mänge.

Loodusmuuseumi sünnipäevapeod on keskmiselt kahe tunni pikkused. Kui sünnipäevalaps aga endale sobilikku programmi ei leia, pakub loodusmuuseum võimalust ise kokku panna „Kõige ägedam sünnipäev“. Kõigi loodusmuuseumi sünnipäevade osana saab sukelduda ka virtuaalreaalsele seiklusele ürgmere põhja või lennata nahkhiirena öös ning avastada liitreaalsusega loodust nii, nagu seda kunagi varem teha pole saanud – pugeda näiteks muti käikudesse ning äratada ellu ürgelukaid!

Lisainfot Eesti Loodusmuuseumi sünnipäevaprogrammide kohta leiab muuseumi kodulehelt.

Sünnipäevaseiklused Eesti Meremuuseumis pakuvad nii lõbu kui ka meretarkusi



Eesti Meremuuseum korraldab sünnipäevi 5–13-aastastele lastele. Nii Paksus Margareetas kui ka Lennusadamas ootab sünnipäevalisi ees seiklus, mis on ühtviisi lõbus ja õpetab ka meretarkust.

Vastavatud keskaegses Paksus Margareetas saab valida kahe paketi vahel. Teemapeol „Seiklusjutte laevalt ja merelt” tehakse ajareis laevanduses, ristitakse laev, luuakse oma korstnamärk ning reisilaev. Vanematele sünnipäevalistele sobival „Kaupmeeste peol” satutakse arheoloogidena keskaega, uuritakse Tallinna kaubandust ja pannakse käed külge koge tüüpi laeva ehitusele.

Lennusadama põnevas vesilennukite angaaris saavad väiksemad osalejad pidada sünnipäeva mereröövlite teemapeoga, kus muu hulgas õpitakse lugema kaarti ja loomulikult otsitakse kadunud aaret. Vanematel sünnipäevapidajatel on võimalik valida „Nutiseikluse” ja „Mereakadeemia” pakettide vahel. Liikumist täis „Nutiseiklus” on avastusmäng tahvlitel, kus pannakse proovile meeskonnatöö oskused, osavus ja nutikus. „Mereakadeemias” tehakse aga tutvust meremeheametiga, murtakse lahti morsekood ja sooritatakse seikluslik „eksam”.

Meremuuseumi sünnipäevi toitlustab kohvik Maru.

Särtsu täis sünnipäev Energia avastuskeskuses

Liialdamata võib öelda, et Energia avastuskeskuses peetud sünnipäevapeole jätkub kõvasti särtsu. Energia avastuskeskus on kogu perele mõeldud teaduskeskus, mis asub Tallinna vana elektrijaama hoones vanalinna ja Kalamaja piiril ning on juba tuntud Tesla välguetenduste ja juukseid püsti tõstvate staatilise elektri demode poolest. Ehkki vaatemängu pakub kõrgepinge, ei ole demodest osa saamine pidulistele sugugi ohtlik ja sobib kõikidele vanustele.

Avastuskeskuses on üle 100 käed-külge-eksponaadi, mis selgitavad peale elektri ja energia ka heli, valguse ning kosmosega seotud teemasid. Sünnipäevapeolised saavadki sellest kõigest osa, peale selle on peoliste päralt eraldi kööginurgaga sünnipäevatuba, kus on ruumi kuni 20 külalisele. Kui sünnipäevatort söödud, on pidulised oodatud kas töötuppa, teadusteatri etendusele või planetaariumi filmi vaatama.

2020. aasta jaanuarist on avastuskeskuse planetaarium veelgi põnevam, sest peale uute ja mugavate istmete on uus seegi, et planetaariumis saab vaadata filme mitte nii nagu tavaliselt kinodes, vaid hoopis kogu planetaariumikupli ulatuses. Planetaariumi kavas on ka värske eestikeelne täiskuppelfilm „Päike – meie elav täht”, mis räägibki loo kogu Maa jaoks olulisima tähe, Päikese olemusest ja võimsusest. Lisaks on kuni 21. maini 2020 avastuskeskuses väljas TÜ loodusmuuseumi interaktiivne näitus „Hirmus kallis maapõu”, mis tutvustab maa sees leiduvaid kalleid, aga ka ohtlikke maavarasid.

Energia avastuskeskuse sünnipäevapakett sisaldab kolmetunnist sünnipäevatoa kasutamise võimalust, seejuures saab peolauale sobiliku ise kaasa võtta; keskuse päevapileteid kokku 15 külalisele ja omal valikul kas töötuba, teadusteatri etendust või planetaariumifilmi.

Vaata lähemalt siit.

Särtsu, tossu ja pauku! Tähista sünnipäeva Kolme Põrsakese teadusteatriga

Teadusteater on põnev viis lisada lapse sünnipäevale sõna otseses mõttes särtsu, tossu ja pauku! Kolme Põrsakese teadusteatri esinejad ehk põrsakesed tulevad esinema üle terve Eesti ja kas või elutuppa. Kaasahaarav teadusetendus sobib alates viiendast eluaastast. Esinemisel on olemas formaadid nii väiksemale publikule kui ka tervele saalitäiele inimestele. Lisaks esinemisele korraldavad põrsakesed töötubasid, kus saab ise teadusetegemisele käed külge panna ja lahendada väljakutsuv ülesanne või meisterdada vinge teadusvidin. Nii esinemistel kui ka töötubades on kõik vajalik materjal põrsakestel kaasas. Kutsu põrsakesed külla ja naudi põnevaid teaduselamusi!

Uuri lisa kodulehelt ning ole kursis teadusteatri tegemistega ka Facebookis ja Instagramis.

Sportlik sünnipäevapidu koos Spordipidu.ee-ga

Spordipidu.ee laste sünnipäevad Tallinnas ja Tartus pakuvad head võimalust oma tähtpäevi sportlikult tähistada ning tunda rõõmu kehalisest tegevusest koos sõpradega. Peod toimuvad erinevates Tartu ja Tallinna spordihoonetes, suvisel ajal ka õues.

Meeskonna eesmärk on korraldada lõbusate sportlike tegevuste ja mängudega lapsele meeldejääv sünnipäev. Lapsed saavad seeläbi võimaluse tutvuda erinevate spordialadega ja positiivse elamuse kehalisest tegevusest. Nii on seitsme tegevusaasta jooksul leidnud paljud spordipidude külalised endale meelepärase treeningu, millega ka igapäevaselt edasi tegeleda.

Peojuhtideks on treenerid, kes valivad tegevused vastavalt osalejate vanusele, võimetele ja soovidele. Seega laste eelnev kokkupuude spordiga pole oluline. Nagu ikka sünnipäevadel, on ka spordipidudel võimalik katta ka sünnipäevalaud.

Lisaks sünnipäevapidudele korraldatakse sportlikus võtmes ka teisi tähtpäevi, nagu asutuste jõulupeod, klassiõhtud, suvepäevad jms. Huvi kehaliselt aktiivsete tegevuste vastu kasvab iga aastaga ning Spordipidu.ee on valmis rõõmuga teie tähtpäevi spordiga täitma.