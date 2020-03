1 min.

Efektiivne kaitse - Isla

Tervet suu ja kõri limaskesta kaitseb õhuke sekreedikiht. Kui külmetushaigus seda kahjustab, siis muutub limaskest viirustele ja bakteritele vastuvõtlikumaks. Kuna hingamisteede haigustekitajad jõuavad meie organismi läbi nina ja kurgu limaskesta, on väga oluline, et just meie esmane kaitsebarjäär oleks terve ja haigustekitajaid maksimaalselt tõrjuv.