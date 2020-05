9 min. Hambahari lapsele – milline mudel valida? Pere ja Kodu Oral-B Lapse õige suuõõne hügieen aitab hoida tema hambad tugevad ja terved. Piimahammaste igapäevane harjamine kohe pärast nende lõikumist kaitseb katu moodustumise eest, mis on üks tõsisemaid hambaprobleeme kuni 7-aastastel lastel. Milline näeb välja õige imikute ja väikelaste suuõõne hügieen? Kuidas innustada neid oma hammaste eest hoolitsema? Kuidas valida parim hambahari?

Tavaliselt hakkavad laste piimahambad välja kukkuma kuuenda eluaasta paiku. Piimahambad asenduvad järk-järgult jäävhammastega, mis lõikuvad tavaliselt 9. ja 12. eluaasta vahel (kaniinid ning molaarid).

Kui lapsele saab harjumuseks vähemalt kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) pesta hambaid ja puhastada suuõõnt, vähendab see hambakatu moodustumise riski, mis on kuni 7-aastaste laste puhul kõige levinum vaevus.

On ülioluline, et õpiksid, kuidas lapse hammaste eest hoolt kanda, ja seaksid sisse suuõõne tervise eest hoolitsemise rutiini juba lapse esimestest eluhetkedest. See kehtib ka imikute kohta, kelle puhul on suuhügieen oluline juba esimestest elupäevadest, kuna neid ohustab lutipudelist tingitud hammaste lagunemine ja valgete plekkide moodustumine hammastel.

Vanemad peaksid hoolitsema lapse hammaste harjamise rutiini tekkimise eest, et sellest kasvaksid tulevikus välja käitumismustrid, mis tagavad suuõõne hea tervise. Lapsed peaksid hammaste pesemist seostama millegi meeldivaga, mis tähendab, et neid tuleb juba varases eas harjutada igapäevase rutiiniga. Imikute hammasteta igemeid tuleb hakata puhastama vatitikuga enne, kui esimesed hambad lõikuvad. Hiljem läheb sul nende hammaste pesemiseks vaja värvilisi tarvikuid, nagu laste hambahari, maitsestatud fluoriidiga hambapasta või elektriline hambahari.

Üks sammudest teadlikkuse tõstmisel suuõõne hügieenist on regulaarne hambaarsti külastamine. Millal peaksime kinni panema esimese hambaarstiaja? Seda võib teha juba siis, kui hakkad oma 6 kuni 12 kuu vanusele lapsele tema esimest õiget hambaharja valima, et last hambaraviga harjutada.

Hambaarst ja hambahügieenik aitavad valida õiged tarvikud ja lisaks sellele näitavad ka hammaste õiget harjamist, kasutades selleks spetsiaalset mannekeeni. Laste hambaravikabinettides jagatakse lastele tihti hea käitumise eest kingitusi, näiteks kleebiseid, hambakujulisi mänguasju või lemmikmuinasjututegelaste kujukesi, et lapsed ei seostaks arstikabinetti millegi ebameeldivaga.

Kuidas valida lapsele õige hambahari?

Kuidas õigesti imiku hammaste eest hoolitseda? Iga lapsevanem peaks algul iga päev lapse igemeid õrnalt vatitiku, silikoonist hambaharja või spetsiaalse näpuotsikuga puhastama ning seejärel, kui lõikuvad esimesed piimahambad, valima lapse vanusele sobiva hambaharja. Harjal peab olema väike pea ja pehmed harjased. Õrna igememassaaži tuleks lapsele teha enam-vähem kuuenda elukuuni, kui hakkavad lõikuma tema esimesed piimahambad. Selleks tuleb käed hoolikalt puhtaks pesta ja valmistada ette tass leige kummelileotisega ning pisike vatitikk. Vajuta kummelileotises niisutatud vatitikk õrnalt imiku huultele. Kui beebi esimesed piimahambad (lõikehambad) lõikuvad, tuleks lapsele tutvustada pehmet hambaharja, mis on mõeldud kuni 24 kuu vanustele lastele. Käepide peaks olema lapsevanema jaoks käepärane, kuna tegelikult peaks vanemad lapse esimestel eluaastatel tema hambaid ise pesema.

Hambaharjad väikestele lastele alates 2. eluaastast on valmistatud plastist ja peaksid olema väikese, ümara peaga, mis mahub väikesesse suuõõnde ja mis kõige olulisem, peaks olema mugava käepidemega, et sobituda väikelapse kätte. Kaubanduses on lastele saadaval spetsiaalsed kummist või silikoonist käsi- ja elektrilised hambaharjad. Kas väikesele lapsele elektrilise hambaharja ostmine on seda väärt? Jah, see on hea lahendus, sest see õpetab last hambaid põhjalikult pesema, aga peaksime meeles pidama, et neid soovitatakse lastele alates 3. eluaastast. Nooremad lapsed peaksid õppima ise hammaste eest hoolt kandma ja arendama oma käelist koordinatsiooni.

Kuidas hambaharja õigesti kasutada? Peaksid järgima Fonesi harjamistehnikat (seda nimetatakse ka ringjaks tehnikaks) – oma hammaste bukaalsed ja labiaalsed pinnad puhastame ringjate, mälumispinnad hõõruvate ning lingvaalsed ja palatinaalsed pinnad pühkivate liigutustega. Hambaharja õigesti kasutamine võimaldab meil eemaldada kogu hambakatu ja toidujäägid ning hoolitseda oma igemete eest neid õrnalt masseerides.

Peaksime meeles pidama, et pärast hammaste pesemist ei tohiks laps süüa ega juua (ainus erand on mineraalvesi), kuna une ajal väheneb süljeerituse hulk ja magustatud tees või puuviljajookides olev suhkur kiirendab hammaste lagunemist. Hambaarstid soovitavad suhkrute söömise sagedust märkimisväärselt vähendada, süüa vähem vahepalasid ja söögikordade vaheaegadest kinni pidada.

Valik parimatest elektrilistest hambaharjadest lastele

Hambahari koolilastele (alates 7. eluaastast) ei erine väga hambaharjast, mis on mõeldud noorematele lastele. Sellel on väiksem harjapea, mis sobib selles vanuses lapse suuga, ja pehmed harjased, mis ei tee haiget tundlikele igemetele. Selles vanuses on aeg lasta lapsel järk-järgult muuta oma harjamistehnikat, mis peaks ennekõike keskenduma toidujääkide eemaldamisele hammastelt. Võnkuv-pöörlevad liigutused peavad keskenduma kõigile hambapindadele. Närimispindu tuleks pesta hõõruvate liigutustega.

See on vanus, mil saate lapsele tutvustada täiendavaid hammaste harjamise tarvikuid: suuloputusvett, keelekaabitsat, hambaniiti ja elektrilist hambaharja. Ja kuidas on irrigaatoriga? Nagu toovad välja uuringu „Suuõõne hügieeni soovitused lastele ja noortele” autorid – irrigaatorit soovitatakse puudega lastele või neile, kes ei saa teatud vanuses kasutada hambaharja suurenenud igemeveritsuse või harjamise ajal tekkiva valu tõttu.

Kui aga laps ei ole võimeline puhastama oma hambaid vähemalt ettenähtud kaks minutit, võid võtta elektrilise hambaharja. Kaubanduses on saadaval spetsiaalsed elektrilised hambaharjad lastele, millel on sisseehitatud taimer, mis loendab hamba teatava osa pesemiseks kulunud aega. Oral-B hambaharjad, mis on varustatud väikese ümara peaga, on disainitud spetsiaalselt laste vajadusi silmas pidades. Neil on ka nutitelefonide jaoks mõeldud äpp ja need on hea näide toodetest, mis aitavad sul oma lapse hambapesuks kuluvat aega jälgida ning last motiveerida.

Disney Magic Timeri äppi kasutades harjab 90 protsenti lastest oma hambaid kauem. Hammaste pesemise ajal lukustavad lapsed äpis lahti erinevaid tegelasi ja saavad auhinnaks ilusaid kleebiseid – nagu on kirjas äpi arendaja kirjutatud tutvustuses.

Väikestele lastele meeldivad muinasjutud ja värvilised seadmed. Seega on Oral-B hambaharjad loodud selleks, et anda sulle kontroll aja üle, mis kulub katu eemaldamiseks. Hambahari töötab ühe laadimisega kuni kaheksa päeva, mõõtes iga kord täpselt kaks minutit hammaste pesuks kuluvat aega. Lisaks laste premeerimisele kleebiste või uute tegelastega hammaste pesemise eest, aitab äpp jälgida ka suuõõne puhastamise kalendrit ning hoida silma peal edasisel arengul. Mõnel hambaharjamudelil on mitu režiimi, millega hoolitseda hammaste ja igemete eest õrnalt ning efektiivselt juba väga varases eas.

Kuidas innustada last hammaste eest parimal viisil hoolt kandma?

Lapsed armastavad värvilisi mänguasju ja seda tuleks silmas pidada, kui valime neile esimesi hambahooldustarvikuid. Tavalised, ühevärvilised hambaharjad on lapse jaoks igavad. Sama lugu on tavalise valge fluoriidiga hambapastaga. Õnneks leidub kaubanduses erinevaid pilkupüüdvaid lastele mõeldud hambaharju ja spetsiaalseid hambapastasid. Hambaharja välimus on ülioluline – näiteks saab poest osta „Leluloo“, „Tähesõdade“, „Autode“ või „Lumekuninganna “ piltidega tooteid (Oral-B tooted). Kui ostad tassi või hambapasta, millel on samade tegelaste pildid, peseb laps parema meelega hambaid. On hea mõte minna koos poodi ja lasta lapsel ise omale hambahari välja valida – enda valitud asja kasutab ta tõenäoliselt parema meelega.

Õppimine läbi mängu?

Väikeste laste puhul on hea mõte kombineerida hambapesu millegi lõbusaga. Näiteks võiksid ema ja isa oma lemmiklaulu saatel lapsega koos hambaid pesta. Premeerimise süsteem on teine hea lahendus. Luba oma lapsel korraliku hammaste pesemise eest näiteks üks lisamäng pärast õhtust vannitamist või üks lisaunejutt enne voodisse minekut.

Veenvad argumendid

Kuidas veenda natuke vanemat last regulaarselt hambaid pesema? Abi võib olla konstruktiivsest vestlusest. Last ei tohiks hirmutada kujutluspiltidega hammaste lagunemisest ja väljakukkumisest, kuna see võib tekitada lapses vaid hirmu hambaarsti külastamise ees. Tasuks tuua välja hammaste eest hoolitsemise positiivsed küljed: värske hingeõhk, ilusad terved hambad ja valge naeratus. Kiida last iga kord, kui ta teeb midagi õigesti. Lapsevanem peaks enam-vähem lapse kümnenda eluaastani jälgima, kuidas ta hambaid peseb. Peale selle tuleks regulaarselt külastada hambaarsti ja teha profülaktilisi protseduure.