10 min. Inimkonna harjumused muutuvad - kodudes hakkavad elama robotid Pere ja Kodu Robottolmuimejate nõudlust mõjutavad enim muutuv elustiil ja sissetulekute suurenemine. Robottolmuimeja DEEBOT OZMO T8 näeb puhastatavat pinda pea samamoodi kui inimenegi. ACC Distribution UAB Kodu on meie kindlus. See ütlus on Covid-19 silmis saanud täiesti uue tähenduse, kuna üha rohkem meist sulgub pandeemia eest kodudesse, kus päevast päeva tuleb teha tööd ning kus keerleb ka kogu ülejäänud elu. Kui meie harjumused muutuvad, jääb meil aina vähem aega kodu koristamiseks, mistõttu ECOVACS spetsialistid on juba enam kui 20 aastat pidevalt otsinud võimalusi, kuidas saaksid robotid muuta lihtsamaks iga inimese elu.

Ülemaailmne ja Baltimaade robotitolmuimejate turg

Selle aasta juunis veebilehel www.grandviewresearch.com avaldatud uuringu kohaselt ulatus robottolmuimejate ülemaailmne turuväärtus 2019. aastal 2,56 miljardi dollarini. Arvatakse, et 2020. aastast kuni 2027. aastani kasvab see turg igal aastal 17,7%. Robottolmuimejate vajaduse tingib peamiselt inimeste muutuv elustiil ja sissetulekute suurenemine. Üha suuremal hulgal täiskasvanuid on aina vähem aega tavapäraste kodutööde tegemiseks ning nad ostavad pigem tolmuimejaid, mis suudavad koristada iseseisvalt.

Balti riikides tegutseva ühe suurima hulgimüügiettevõtte ACC Distribution spetsialistide sõnul kasvas ECOVACSi robottolmuimejate turg Leedus, Lätis ja Eestis märkimisväärselt võrreldes 2019. aasta kolme kvartalit 2020. aasta kolme kvartaliga. Hinnates kõiki Balti riike, on robottolmuimejate turg kahekordistunud, ECOVACSi robottolmuimejate müük aga kasvanud lausa 4 korda. Leedus kasvas ECOVACSi robottolmuimejate müük nimetatud perioodil 10 korda, Lätis ei olnud kasv väga suur, Eestis kasvas see aga koguni 11 korda. Müügiekspertide sõnul tulenes see muudatus peamiselt uuendatud ja tehnoloogiliselt täiustatud ECOVACSi robottolmuimejate tootevalikust ning suuremast tähelepanust iga kliendi vajadustele.

Igale perele üks robot

ECOVACS on spetsialiseerunud nutikodu lahenduste loomisele ja teeb seda juba enam kui 20 aastat. Juba ammu enne, kui moodi tuli „Nutika kodu“ kontseptsioon, oli organisatsioon jõudnud kodurobootika uuenduste esirinda. Ettevõtte spetsialistid otsivad pidevalt võimalusi, kuidas saaksid robotid muuta lihtsamaks iga inimese elu. Kogu selle aja olid nad seadnud endale kindla eesmärgi - igale perele robot ning see idee kandis neid edasi enam kui kaks aastakümmet.

See aasta on olnud ettevõtte jaoks erakordne tänu seadmetes rakendatud tehnoloogilistele muudatustele ja oluliselt laienenud tootevalikule. Inimesed on saanud valida tehisintellektiga kaasaegsetest robottolmuimejatest kuni juhtmevaba aknapesuseadmeni. Seadmed on loodud selleks, et tulla toime keeruliste kodukoristuse väljakutsetega, olenemata maja suurusest või omaniku eelarvest.

Kuidas valida robottolmuimeja, mis teeks kodu ka tegelikult puhastaks?

Kui nutikaid majapidamisabilisi on nii palju erinevaid, siis tekib loomulikult küsimus, millele tuleks pöörata tähelepanu valides robottolmuimejat. Millised funktsioonid peaksid olema seadmel, kui tolmuimejat valib laste ja loomadega pere või spetsialist, kes teeb kaugtööd oma stuudiost?

Pedantsed tehnikahuvilised saavad lõpuks kergendatult hingata

Suurte kodude omanikud, tehnoloogiahuvilised, kes armastavad oma kodus ideaalset puhtust, peaksid lähemalt uurima ECOVACS mudeleid DEEBOT OZMO T8, mida on koguni 3. Nende ostmiseks tuleb välja käia rohkem raha, kuid nende funktsioonid on seda ka kindlasti väärt. Need tolmuimejad tunnevad ära kodus laiali olevad jalanõud, sokid, kaablid, riided või vannitoamatid ning mööduvad neist imedes tolmu või pestes põrandat.

DEEBOT OZMO T8 AIVI töötab ka koos automaatse puhastusjaamaga, nii saate tolmuimeja ja selle hoolduse unustada kuni kuuks ajaks.

DEEBOT OZMO T8 AIVI kasutab spetsiaalset põrandapesu tehnoloogiat.

TrueDetect 3D tehnoloogia abil on kõigil kolmel seadmel võimalik ruumi üksikasjalikult skaneerida, tuvastada toolijalad, kardinad, põrandale asetatud väikesed esemed ja luua sekunditega efektiivne puhastuskaart. See tehnoloogia annab robotile võimaluse „näha“ ümbrust peaaegu nii nagu seda teeb inimene, vältides seeläbi kokkupõrkeid esemetega, jooksvate laste või lemmikloomadega. Seadmed ei jää kinni kitsastesse kohtadesse, kus puudub läbipääs. Veelgi enam, need robotid eemaldavad põrandalt ka kõige kõvemini sinna kinni kuivanud mustuse, kuna nad kasutavad spetsiaalset põrandate pesemise tehnoloogiat: elektriliselt juhitav puhastusplaat toimib põrandal kõrgsageduslike vibratsioonidega, imiteerides seeläbi põrandate pesemise käsitsi liigutusi. Seetõttu põrand mitte ainult ei pühita niiske lapiga puhtaks, vaid pesu on väga tõhus.

Robottolmuimeja DEEBOT OZMO T8 AIVI on sisseehitatud videokaameraga, mis võimaldab kodus toimuvat telefoniekraanilt jälgida.

On ütlematagi selge, et neid robottolmuimejaid juhitakse nutirakenduse abil, milles saab luua virtuaalseid tõkkeid sinna, kus te ei soovi, et robottolmuimeja töötaks. Kuna seadmetel on kolmekihilised tolmufiltreerimise süsteemid, võite olla kindlad, et pärast tolmu imemist saate kodus sisse hingata „puhtuse lõhna“.

DEEBOT OZMO T8+ lisavõimalus on see, et seda seadet müüakse koos isepuhastusjaamaga. Seega saate tolmuimeja unustada vähemalt kuuks, sest pärast kodukoristust tuleb see nutikas kodukoristaja jaama tagasi, tühjendab seal tolmumahuti ja asub laadima. See jaam sobib ka robottolmuimejatele DEEBOT OZMO T8 ja DEEBOT OZMO T8 AIVI, kuid see tuleks osta eraldi.

Nüüdsest on robottolmuimejatel tehisintellekt

Uusimad ECOVACSi loodud AIVI ™ tehisintellekti ja video tõlgendamise tehnoloogiad töötavad juba selle ettevõtte kaasaegseimas seadmes DEEBOT OZMO T8 AIVI. Nutirakenduses suudab tolmuimeja märkida ära puhastamata jäänud kohad. Seetõttu on peremehel mugav korjata kokku laiali olnud esemed ja saata robot uuesti koristama, kuid seekord läheb ta koristama vaid eelnevalt koristamata ala. Lisaks on temasse integreeritud ka videokaamera. Selleks, et telefoni ekraanilt näha, mida teeb üksi koju jäetud lemmikloom, või kontrollida, kas olete kõik elektriseadmed välja lülitanud, peate oma telefoni rakenduse sisse lülitama ja täpselt ütlema robottolmuimejale, millisesse piirkonda ta peab kodus minema.

DEEBOT OZMO 950 on suurimates Euroopa riikides tunnustatud robottolmuimeja

Neile, kes vajavad eriti nutikat ja võimsat robottolmuimejat, tasub tähelepanu pöörata DEEBOT OZMO 950-le.

DEEBOT OZMO 950 on tänavu saanud ametliku kinnituse, et tolmuimejate kategoorias on see robot nr 1 Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal.

See tolmuimeja meeldib inimestele, kes soovivad olla kursis kõige kaasaegsemate kodupuhastuslahendustega ja elavad suuremates majades, kuid ei kavatse robottolmuimejale kulutada liiga palju. Nimetatud seade kasutab kolme imemisvõimsuse taset, sõltuvalt põrandapinnast, millel sõidab ja sellest, kui tugevalt on vaja antud piirkonda tolmuimejaga puhastada. Lisaks suudab see koduabiline samaaegselt puhastada ja pesta suuri ruume, ruumide skaneerimise abil luua kõige tõhusama koristuskaardi mitte ühele, vaid lausa mitmele korrusele. DEEBOT OZMO 950 on tänavu saanud ametliku kinnituse, et tegemist on robotiga nr. 1 tolmukoristuskategoorias Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal.

Hinna ja kvaliteedi suhe robottolmuimeja valimisel perele

DEEBOT U2 ja DEEBOT U2 PRO on suurepärased vaikselt töötavad robotid igale väiksemas kodus elavale perele, kellel on lapsi ja lemmikloomi ning kes ei taha robotitolmuimeja eest maksta liialt suuri summasid. Neid seadmeid, nagu ka teised ECOVACSi robottolmuimejad, juhitakse nutirakendusest, milles saab määrata nii koristusaja kui ka näha koristuskaarti. Nagu ka enamik selle klassi roboteid, imevad ja pesevad nad samaaegselt, tühjenedes naasevad tagasi laadimisjaama. Nad väldivad takistusi, ei kriibi teie mööblit ega kuku trepist alla. Lisaks on nad integreeritud Google Home ja Amazon Alexa nutikõlaritega.

Robottolmuimejal ECOVACS DEEBOT U2 on tavalisest suurema mahutavusega tolmukonteiner lemmikloomade karvade jaoks.

Tõsi, DEEBOT U2 PRO-l on üks selge erisus - spetsiaalne silikoonist hari lemmikloomade karvade kogumiseks põrandalt või vaipadelt ning standardsest palju mahukam tolmumahuti. Seetõttu ei tohiks pikakarvaliste lemmikloomade omanikud karta, et robottolmuimeja harja külge jääksid kinni lemmiklooma karvad ja et ta ei korista põrandaid korralikult. Samuti võite olla kindlad, et kogu maja mustuse kogumiseks piisab kindlasti suuremast tolmukogumismahutist ja te ei pea seda tühjendama enne, kui robot on koristamise lõpetanud.

Robottolmuimejal DEEBOT U2 PRO on spetsiaalne silikoonist hari, mille abil saab põrandatelt ja vaipadelt lihtsamini lemmikloomade karvu eemaldada.

Puhtad aknad lillegi liigutamata

Robottolmuimejad pole ainsad majapidamisabivahendid, mida ECOVACS toodab. Ettevõte toodab ka aknapuhastusroboteid: Winbot 880 ja juhtmevaba Winbot X. Uusimad aknapesu tehnoloogiad võimaldavad inimestel neid raskesti ligipääsetavaid pindu puhastada mitte kaks korda aastas, vaid siis, kui aknad on mustaks läinud. Kaasaegsed aknapesuseadmed puhastavad neid hoolikalt, jätmata triipe või plekke. Seadmel on spetsiaalne lisaaku, nii et kui on töö lõpetatud ja aku tühjaks saanud, ei kuku ta aknaklaasilt maha, vaid jääb ootama, kuni ta sellelt eemaldate.

Winbot 880 – tänapäevased aknapesuseadmed puhastavad hoolikalt klaasi, jätmata triipe või plekke.

Sellel väljakutseid tulvil eluperioodil, kus töö, aeg perele ja majapidamismured on segunenud põhjustades palju stressi ja negatiivseid emotsioone, otsib ECOVACS pidevalt uuenduslikke kodurobootikavaldkonna tehnoloogiaid. Et iga inimene leiaks endale nutika abilise, kes võimaldaks rohkem aega kulutada rõõmsatele hetkedele elus.