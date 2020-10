Isa asi ongi vahel olla külili. Aga mida ta seal diivanil siis teeb?

Diivanitest võib rääkida palju ja põnevalt. Kiita sõjatööstuses kasutatavast eriterasest ükshaaval pakitud ja kalibreeritud vedrusid, mis kui imeväel sind noorendavad. Rääkida ulmelugusid kangast, mida üleüldse puhastama ei pea jne. Kuid saab ka lihtsalt – öelda, näe, see diivan on maru hea, tule proovi, kui ei usu. Ja kui oma käega järele katsud, millegi muuga ka, siis leiadki sobiva. Ja isa on just sellist väärt! Aga see pole veel kõik. Hea mööbli tegija puhul pole vaja nui neljaks kohe osta, sättida saab nii kangast kui ka värvi ja vahel valida ka jalgu.

Kui on plaan isale üks tarvilik kingitus teha, siis siin on viis diivanit, kuhu mahub terve pere. Mõni kohe nii suur, et neisse võib uppuda, ja üks sedavõrd nutikas, et selle moodulitest saab kokku laduda just sellise kujuga puhkenurga, nagu parasjagu puudu on. Aga isale, kel ees teine noorus, on ka midagi. Vaata altpoolt ja pane Rave Mööbli e-poes endale kokku just selline diivan, nagu meeldib.