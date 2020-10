3 min.

Ka pereliikme hoolduskoormus on jagatav

Olgugi et tegu on meie oma lähedase pereliikme – ema, isa, vanaema, tädi või lapsega, ei pea keegi meist võtma kogu hoolduskoormust vaid enda kanda. Tähtis on, et säiliks nii omastehooldaja kui ka hooldatava pereliikme igapäevaelu ja eneseväärikus. Tuleb valvel olla, et lähedase hooldamisest ei saaks ainus elu sisu, mõte ega tegevus.