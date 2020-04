5 min. Kas enne lapse saamist võib silmade laseroperatsiooni teha? Pere ja Kodu Shutterstock Miinusprillide või kontaktläätsede kandmine võib olla värskelt emaks saanud naise jaoks tõsine katsumus. Sel perioodil on nii palju muid tegevusi ja kohustusi ning prillide või läätsedega mässamine võib tekitada palju lisastressi. Öösiti ärgates tahaks kohe oma tähelepanu beebile pöörata, mitte kulutada aega läätsede silma panemisele või otsida öökapilt prille. Kui beebi hakkab haarama, on tihtipeale lemmikuteks just ema prillid. See tähendab omakorda kas katkiseid prille või nende lõputut puhastamist väikestest sõrmejälgedest. Seega, millal oleks õige aeg planeerida silmade laserprotseduuri – kas juba enne lapse saamist, raseduse või imetamise ajal? Juhtiva silmakliiniku KSA Silmakeskuse silmakirurg selgitab lähemalt.

„Väga populaarne küsimus, mida naised meilt tihti küsivad, on, kas enne laste saamist võib silmaoperatsiooni teha. Lühivastus on jah, enne lapse saamist võib silmaoperatsiooni teha. Vanasti levis arusaam, et nägemist võis korrigeerida ainult nendel naistel, kes on juba sünnitanud. Kuigi see arvamus on säilinud mõnel määral praeguseni, siis tõele see tegelikult ei vasta,” lausub KSA Silmakeskuse silmakirurg dr Ants Haavel.

KSA Silmakeskuses tehakse naistele laserprotseduure ka enne seda, kui nad on sünnitanud, ja laste olemasolu pole mingi määraja, kas operatsiooni tehakse või mitte. Paljud naised vabanevad prillidest just enne rasedaks jäämist ja sünnitamisel ei teki laserprotseduuri tõttu mingeid probleeme silmadega. Levinud on arusaam, et naistel, kes on enne sünnitamist läbinud silmaoperatsiooni, on suurem tõenäosus suure pingutuse tagajärjel silmapõhjasid vigastada. Dr Haaveli hinnangul võivad kõik silmi korrigeerinud naised rahumeeli sünnitada, sest mingit otsest seost nende kahe vahel tema oma praktika jooksul näinud ega kuulnud ei ole.

„Kui silmapõhjas on nõrgad kohad ehk degeneratsioonid, siis võis vanasti äärmuslikel juhtudel silmanägemine väga kehvaks minna. Tänapäeva tehnoloogiad on aga nii arenenud, et silmapõhjad saab kenasti korda teha,” rahustab dr Haavel.

Enne laserprotseduuri vaadatakse silmapõhjad üle

Ta selgitab, et enne silma laseroperatsiooni vaadatakse kõikidel patsientidel silmapõhjad hoolikalt üle. Kui seal on nõrkasid kohti või degeneratsioone, siis n-ö keevitatakse need argoonlaseritega kinni ja probleem kaob.

Sünnitamine on naistele suurt pingutust nõudev tegevus ja hirm, et midagi selle pingutuse tagajärjel kehas muutub, on täiesti õigustatud. Siiski ei pea pabistama, sest tõenäosus, et midagi läheb halvasti, on väike. „Mina julgen öelda, et silmaoperatsioonid mõjutavad sünnitamist vaid nii palju, et naisel endal on mugavam. Ta ei pea prillide-läätsedega tegelema ja näeb kogu protsessi probleemivabalt. Kuidagi muul moel silmale tehtud laserprotseduurid sünnitamist ei mõjuta,” on arst veendunud.

Nägemine korda enne laste saamist

Tuhanded naised on enne laste saamist oma silmad KSA Silmakeskuses korda teinud. See on suurepärane ja kaval plaan, sest raseduse ning ka imetamise ajal laserprotseduuri teha ei saa. Beebiga olles on aga teravat nägemist väga vaja ja prillid või kontaktläätsed võivad elu oluliselt tüütumaks teha. Näiteks öösiti lapsega tegelemine või hommikuti ärkamine on hea nägemisega kergem ning kui laps hakkab haaramist õppima ja harjutama, siis ei pea muretsema prillide katkiminemise pärast.

Me ei soovita silmaoperatsiooni raseduse ja imetamise ajal

Tasub meeles pidada, et silmade laserprotseduuri ei tasu planeerida rasedusega samasse perioodi. Ka Flow 2.0 silmauuringu lükkame edasi, kui naine on rase, ja kutsume patsiendi tagasi, kui imetamisest on möödas vähemalt neli kuud. Soovitame protseduuri läbida enne rasedust või pärast imetamise lõpetamist, kuna laserprotseduuri ei tehta rasedatele või imetavatele naistele.

Peamine põhjus on see, et raseduse ja imetamise ajal on naise kehas hormoonaalne tasakaal tavapärasest erinev ja see võib mõjutada sel perioodil nägemist. Selle tõttu ei pruugi uuringu tulemused olla täpsed ja laserprotseduuri läbimine pole võimalik. Teine põhjus on see, et enne ja pärast laserprotseduuri kasutatakse silmatilku, mis ei pruugi raseduse ning imetamise ajal sobida.

Üks on aga kindel – prillidest ja läätsedest vabanenud emad on äärmiselt õnnelikud, sest nüüd saavad nad beebit näha prillideta. Elus on üks mure vähem ja keskenduda saab ainult olulisele. Öösiti imiku toitmine, ujumine, talvel lumes möllamine ning lapsega mängimine on oluliselt lihtsamad ja nauditavamad!