KINGI JÕULURÕÕMU! Aita täita raske nahahaigusega Raini jõulusoov

Väikesel Rainil on haigus, mida ei ole võimalik ravida. Koos TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Südameapteegiga saab aga igaüks teha jõuludel Rainile ja tema perele südamega kingituse ning aidata vapral kaheaastasel poisil hoida haigus kontrolli all.

Rain põeb nahahaigust ihtüoos, mida nimetatakse ka kalasoomustõveks. Haiguse tõttu on väikese lapse naha sarvkihi rakkude uuenemine kiirenenud või on aeglustunud nende irdumine. Kahjustunud nahka ei ole võimalik terveks ravida, kuid haigust saab kontrolli all hoida järjepideva õige nahahooldusega.

Väike Rain põeb haiguse raskekujulist vormi ning vajab nahahoolduseks hulgaliselt erinevaid kreeme, õlisid, salve ja silmatilkasid. Kõik see nõuab perelt igapäevaselt suuri väljaminekuid, mida haigekassa kahjuks ei kata. Rainil on kõike seda aga väga vaja.

Südameapteegi müügijuhi Evelin Härma sõnul on jõulud traditsiooniliselt aeg, mil toetada neid, kel abi väga tarvis. Seepärast kogutakse koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga haruldase haigusega laste toetuseks raha juba viiendat jõulu järjest. „Südameapteegi jaoks on inimeste tervis südameasi ja apteekri eriala valinud inimeste süda õiges kohas. Koos oma heade klientidega saame teha haigetele lastele ja nende vanematele jõuludeks südamliku kingituse, mida nad kõige enam vajavad,“ lisab Härma.

TÜ Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves on siiralt rõõmus, et Südameapteek teeb fondiga juba mitmendat aastat koostööd. „Haruldaste haigustega laste ravi, kui see üldse võimalik on, on tihtilugu väga kallis ja üldisest ravirahast selleks sageli vahendeid ette nähtud ei ole. Heade partnerite, püsiannetajate ja jõulukampaaniate toel saame üheskoos anda raskelt haigetele lastele ning nende peredele lootuse ja kindlustunde,“ ütleb Ilves.