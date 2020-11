5 min.

Kohvipaks taaskasutusse: kasutatud kohvipuruga saab panna paljudes kodudes tuled põlema

Äsja alanud kohvipurukampaania näitab, et kohvipaksu taaskasutamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi.

Eestlased joovad keskmiselt kaks tassi kohvi päevas. Ühest tassist kohvist saab 10 grammi kasutatud kohvipuru, mis visatakse tavaliselt kofeiinirikka tõmmise tegemise järel ära. See teeb 7,3 kilogrammi kasutatud kohvipuru inimese kohta aastas, mis liigub ilma pikemalt sellele mõtlemata prügikasti. Kohvipuru on aga väga energiamahukas biojääde, mis on võimalik panna inimest ka teistkordselt teenima - nimelt on võimalik kasutatud kohvipurust toota elektrit, kasutada kohvipaksu väetisena, komposti osana ja veel mujalgi.