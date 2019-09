Kuidas koolis paremini keskenduda? Lastepsühhiaater annab nõu

Kosutav suvevaheaeg jäi seljataha ning õppuritel tuleb taas süveneda koolitarkuste omandamisse. Ent pahatihti tekib lastel keskendumisprobleeme – tähelepanu hajub lihtsalt kõrvale, nad võivad olla rahutud või hajevil, täidavad ülesandeid pealiskaudselt ning unustavad kergesti. TÜ kliinikumi lastepsühhiaater Roman Balõtšev annab nõu, mida teha, et lapse tähelepanuvõimet parandada.

„Esimene ja kõige olulisem on laste ja noorukite jaoks selles situatsioonis päevarutiin,“ märgib dr Roman Balõtšev. „Ettearvatav režiim ja plaanipärane elu mõjuvad lapsele rahustavalt. Et rutiini oleks lihtsam meelde jätta, riputage ajakava nähtavasse kohta.“ Dr Balõtšev soovitab määrata selged piirid, millest tuleb alati täpselt kinni pidada. See võimaldab lapsel tunda jalge all kindlat maapinda, mis tähendab, et ta on tasakaalukam ja rahulikum.

Enne koduülesannete täitmist tasub nälga vähendada, söögiks sobivad banaan, õun, jogurt, ning väsimust leevendada ehk lapsel peab olema võimalus puhata „Vältige toite, millel on närvisüsteemi stimuleeriv toime, nagu šokolaad ning kofeiini ja suhkrut sisaldavad joogid,“ lisab dr Balõtšev. „Rahuldage lapse füüsilise tegevuse vajadust, et ta saaks liigset energiat välja elada. Väga hästi mõjub näiteks ujumine. Aktiivsetele lastele on äärmiselt oluline piisavalt puhata, öine uni peaks kestma vähemalt 10–12 tundi.“

Psühholoog Liis Arras Katriito nõustamis- ja psühhoteraapiakeskusest täiendab, et oluline on piirata laste ekraanide taga viibimise aega. „Pidev infotulv ning helendavate ekraanide maailmas suhtlemine ja mängimine ei lase lapse ajul puhata. Need tegevused stimuleerivad aju üle, häirivad keskendumise ja emotsioonidega toimetulemise võimet ning sageli ka und. Lapsel peab olema tegevusi, mis tunduvad vähemalt samavõrra põnevad kui ekraani vaatamine.“

„Piirake nutiseadmes veedetavat aega, eriti enne magamaminekut,“ lisab dr Balõtšev. „Koolieelikud ei tohiks telerit vaadata või arvutis olla rohkem kui 30–40 minutit päevas, sedagi eelistatult vahekatkestusega, ning nooremad õpilased rohkem kui 60 minutit päevas.“

Lapse keskendumisvõime toetuseks võiks dr Roman Balõtševi sõnul kasutada küllastamata oomega-rasvhappeid, millel on oluline roll ajurakkude arengus ja valmimises. Küllastumata rasvhappeid ei suuda organism ise toota, seetõttu tuleb neid saada toidust või tasakaalustamata dieedi korral toidulisanditest. „Hea on ka magneesium, mis aitab kaasa närvisüsteemi korrapärasele talitlusele ja psühholoogilistele funktsioonidele, ning tsink, mis aitab kaasa normaalsele kognitiivsele ehk tunnetuslikule talitlusele. Kognitiivne talitlus on seotud inimese mälu, mõtlemise, tähelepanu, keskendumisvõime ja teiste tunnetusprotsesside ning kõnega.“

