LG OLED TV – parim ekraan kodukontorisse

Mõistlikus koguses ohtlikuks peetavat sinist valgust polegi tegelikult silmadele nii kahjulik, kuid väga intensiivset sinist valgust peetakse pikema aja vältel väga kahjulikuks. Ekraanid kiirgavad väga intensiivset sinist valgust ning kui liiga suured kogused jõuavad silma võrkkestani, võib see viia tõsiste silmaprobleemideni. Tihti kipuvad just lapsed ja noored ekraane liialt lähedalt vaatama ning see lisab silmadele veelgi koormust. Lisaks silmade väsimisele näitavad uuringud, et sinine tuli blokeerib ka unehormoonide vabanemist ja häirib seega normaalset unetsüklit. Seetõttu peaks kaks tundi enne magama minekut olema ekraanivaba aeg, vastasel juhul võib lastel ja noortel olla raskusi uinumisega.