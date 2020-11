Migreen on neuroloogiline haigus, mis esineb peamiselt 20–50-aastastel inimestel, naistel kolm korda sagedamini kui meestel. Migreenihoogude vähendamiseks või ennetamiseks on oluline õppida oma haigust tundma ja eristama seda tavapärasest peavalust.

Märgid sellest, et sul on migreen

Peavaluarst dr Kati Braschinsky tõi välja, et migreen on geneetilise taustaga haigus, mida välja ravida ei osata, kuid seda on võimalik leevendada. Valu võib avalduda erineva sagedusega ja sümptomid võivad patsienditi varieeruda.