Miks teha oma ostud Paavli kaltsukas?

Keskkonnateadlikkus on Eestis aina tõusuteel ning sellega seoses on üha enam populaarsust kogumas ka teise ringi poed. Neis ostlemise teeb tänapäeva mugavatele inimestele aga teinekord tüütuks ühest kauplusest teise jooksmine. Erandiks on Paavli kolmest poest – Paavli kaltsukast, lastepoest ja angaarist – koosnev kompleks, mis annab oma mitmekülgse kaubavalikuga välja ostukeskuse mõõdu ning tagab, et saad suurema osa ostudest tehtud ühest kohast. Tänapäeva mugavusi arvestades on mõistagi olemas ka e-pood. Nii et miks siis üldse kodust lahkuda?

Paavli Kaltsukas

E-pood

Paavli kaltsukas on Eesti suurim kasutatud riiete e-pood, kus on müügil üle 25 000 eseme. Seejuures tasub leheküljel pidevalt pilku peal hoida, sest iga päev lisatakse sadu uusi tooteid. Hinnad on tõeliselt rahakotisõbralikud – algavad juba kõigest 50 sendist ning sellele lisaks üllatatakse ostlejaid iga päev uute, kuni –40% allahindlustega. Tooteid on nii naistele, meestele kui ka lastele ja beebidele. Kusjuures kui lasteriiete kategooria all surfates on teinekord raske orienteeruda, sest poiste ja tüdrukute riided kipuvad segamini olema, siis Paavlis seda muret pole – nii poiste kui ka tüdrukute riiete jaoks on loodud eraldi kategooria. Ühtlasi on võimalik eraldi otsida aksessuaare, raamatuid ja kodukaupu ning karnevalikostüüme.

Vähem oluline pole seegi, et Paavli e-poes saab ostelda ka kaubamärgi järgi – päris lehe allservas on link "Kaubamärgid", mille alt avaneb loetelu sadadest kaubamärkidest. Oled ammu igatsenud Levise T-särgi või uute Nike'i jooksujalatsite järele? Otsi loetelust kaubamärk ja vaata, mis neil parasjagu sinule sümpatiseeriva brändi toodetest pakkuda on.

Lõppude lõpuks on aga olulisim see, et Paavli e-poes on kiire tarne ning tellimine on kliendile igati lihtsaks ja mugavaks tehtud. Nii võib pärispoed sootuks unustada.

Paavli kaltsukas + lastepood

Küll aga ei tasu unustada Paavli kaltsuka ja lastepoe kompleksi, mis ei erine palju ostukeskusest. Vastupidi, kaup on koondatud veel kompaktsemale alale, nii et saate kogu pere ostud tehtud ühest kohast. 1000 m2 kaltsukast leiab lisaks riietele-jalanõudele raamatuid, tekstiile, aksessuaare jne. Kusjuures nii nagu rõivakauplustes ikka, vahetub sealgi kaup vastavalt hooajale – talvel leiad eest rohkem üleriideid ja saapaid, suvel on ülekaalus kleidid, suvekingad ja rannarõivad. Müügil on ainult puhtad ja korralikud riided. Seejuures leiab palju unikaalset kaupa tuntud kaubamärkidelt. Ostlemise teevad mugavaks eraldi sektsioonid – omaette ala on nii naistele, meestele kui ka sporditarvetele. Kõik tooted on seejuures sorteeritud nii suuruse kui ka kategooria järgi. Kuna iga päev lisandub poodi tuhandeid uusi tooteid, ei pea ootama eraldi uue kauba päeva, vaid läbi tasub astuda alati, kui sinnakanti satutakse. Mis seal salata – parimad pärlid, mida satub Paavlisse tegelikult väga sageli, leiavad omaniku just sel moel. Pühendunud e-poe fännidelgi tasub siiski aeg-ajalt pärispoest läbi hüpata, sest Paavli Kaltsukasse lisatakse kaupa neli korda rohkem kui e-poodi.

Kohe samas majas asubki eraldi lastepood, kus on suur valik mänguasju ning laste- ja beebiriideid, mis kõik sorteeritud jällegi suuruste järgi. Hinnad algavad sealgi juba 50 sendist. Tõeline õnnistus kõigile lapsevanematele – teavad ju väikeste laste vanemad omast käest, kui palju võib raha kuluda riideesemetele, mida ei jõuta sisuliselt kandagi. Eriti beebieas, kus pikkust visatakse välgukiirusel. Mõistagi ei jõua nii vähe kantud riided kuigivõrd kuluda, mis tähendab, et need teenivad täiesti edukalt mitut pisipõnni, ilma et näitaksid mingeidki kulumismärke. Seega ostleb iga keskkonnateadlik lapsevanem kuigi palju teise ringi kauplustes.

Paavli 6,

E-L 10–19, P 10–18

Angaar

Need, keda köidavad aga vana kooli kaltsukad, kus saab ise kastidest paremaid pärle välja otsida, peaksid läbi hüppama angaarist – kaup kastides on sorteeritud, mistõttu ei jää paremad pärlid kindlasti leidmata. Rõõm uhke leiu üle on niiviisi sobrades igatahes kordades suurem kui stangesid mööda valides. Ostlemisrõõmu toetab ka igati sõbralik hind – võileivahinna eest (0,1–1 €) võib leida nii jalatseid, riideid kui ka kodukaupa.

Odavad hinnad ja kastimüük ei tähenda järeleandmisi kvaliteedi arvelt. Müügil on ainult puhtad ja korralikud riided. Seejuures leiab palju unikaalseid riideid tuntud kaubamärkidelt.

Paavli 6 (kohe Paavli kaltsuka kõrval hoovis)

E-P 10–18

