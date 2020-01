Millal kirurgia aitab pärast sünnitust vormi saada?

Kirurg Sven Troost

Paljusid sünnitanud naisi vaevab kindlasti mõte, millal nad saavad tagasi endise kehakaalu ja vormi.

Kohe pärast sünnitamist ei ole füsioloogilistel põhjustel normaalne oodata raseduseelse kehakaalu taastumist. Tavaliselt toimub see umbes kuuendaks sünnitusjärgseks kuuks. Raseduse ajal ning sünnitusjärgsel perioodil võivad liigse kaalutõusu põhjused olla haiguslikud, näiteks kilpnäärme alatalitlus, kuid valdavalt on põhjus siiski väheses liikumises. Normaalse raseduse korral ei ole mingit põhjust katkestada sportimist, sest leidub rahulikke spordialasid, millega raseduse ajal mitte väga intensiivselt tegeleda.

Sünnitusjärsel perioodil on ka stressitaseme tõus ja unetundide vähesus üldise füüsilise vormi languse ja kehakaalu tõusu sagedased põhjused. Treeningu sobitamine päevarežiimi ei pruugi sellel perioodil olla lihtne, aga see on väga vajalik, sest aitab taastada lihastoonust, vähendada stressi ja hoida kaalu kontrolli all. Eelnevalt sporti teinud emadele on see kergem, aga kui endal teadmistest puudu jääb, siis spordiklubides on selle alaga tegelevaid abilisi.

Ometi kõik naised ei saa sünnituseelset vormi tagasi ja kõht ei näe kena välja.

Kui üldine füüsiline vorm ja kehakaal on suuremas osas inimese enda teha, siis kõhukatete venitusest taastumine on paljuski geneetiliselt määratud ehk oleneb sellest, kui suur on elastsete kiudude osakaal sidekoes. Nende kiudude osakaal väheneb proportsionaalselt ka vanuse tõustes ehk 20-aastasel sünnitajal taastub kõhunahk endiseks palju tõenäolisemalt kui 40-aastasel. Lihaste taastamiseks on võimalik palju endal ära teha, aga tekkinud kõhulihaste diastaasi treeninguga ikka päris korda ei saa.

Mis on kõhulihaste diastaas?

Diastaas on kõhu sirglihaste üksteisest lahknemine. See protsess on raseduse ajal normaalne. Sünnituse järel võivad lihased tõmbuda täielikult tagasi kokku, aga paljudel juhtudel on lihas ülevenituse tagajärjel kahjustunud ja diastaas jääb alles ka pärast sünnitust. Diastaas võib olla probleemiks nii kõhu muutunud välimuse kui ka kõhulihaste funktsiooni nõrgenemise tõttu. See omakorda võib põhjustada seljavalusid. Kui sidekirme lihaste vahel katkeb, võib tekkida song. Väiksemad songad ei pruugi esialgu mingeid kaebusi põhjustada ning neid võib avastada ka alles kõhuplastika operatsiooni käigus. Diastaasi korrektsioon ilma kõhuplastikat tegemata ei ole praktikas levinud, sest kõhunahk jääks pingule tõmbamata.

Kirurgia ei asenda kõhulihaste treeninguid, aga pärast lihaste korrektsiooni on võimalik treeningu efektiivsust parandada. Tõsi, seda küll mitte kohe pärast operatsiooni.

Milline näeks välja diastaasi korrektsioon ilma kõhuplastikat tegemata?

Sellisel juhul tehakse nahalõige keskkõhu piirkonda ülalpoole naba ning kõhule jääb nähtav arm. Kui aga diastaasi korrigeerida kõhuplastikaga, jääb horisontaalne arm bikiinipiirkonna alla. Praktikas korrigeeritakse diastaasi ilma kõhuplastikata vaid siis, kui kaasneb song või siis puhtmeditsiinilistel näidustustel.

Kui palju aega pärast sünnitust ja milliste tunnuste põhjal võiks inimene abi otsida kirurgilt?

Ma soovitaksin oodata poolteist kuni kaks aastat, sest siis on organism jõudnud taastuda ning on ka näha, milline on olnud treeningute mõju.

Mida kirurg konkreetselt arvesse võtab ja mida ta teeb?

Kirurgilises plaanis vaatame olukorda tervikuna ja kõhuplastika eri variantidega korrigeerime erineval määral nii üleliigset nahka kui ka kõhulihaseid ja parandame väiksemaid või suuremaid songasid, mis võivad olla tekkinud raseduse või sünnitamise käigus. Nabasonga puhul ei soovitata n-ö tavalisel meetodil operatsiooni, kui on kunagi plaanis ette võtta kõhuplastika, sest see võib tekitada teatud piiranguid.

Milliseid piiranguid?

Piirangud on seotud naba verevarustusega nabasonga operatsiooni järel.

Kas kirurgilisest sekkumisest jäävad ka armid ja millal need kaovad?

Pikem arm jääb bikiinialusesse piirkonda ja naba ümberistutamise korral jääb ümber naba ringikujuline arm, mis enamasti ei jää väga nähtav. Armistumisprotsessi käigus muutub arm tavaliselt kolme kuu jooksul punakaks ja kontuursemaks veresoonte laienemise ning kollageeni tekke tõttu. Pärast seda hakkab kollageen lagunema ja armid muutuvad aastatega heledamaks ning pehmemaks. UV-kiirguse suhtes on paranemisprotsessis arm tundlik ja muutub tumedamaks. Seetõttu tuleks värsket armi päikese eest kaitsta.