Teadmiste kontroll: kas sina tead, kuidas väikelapse riideid pesta?

• Beebi nahk on viis korda õhem kui täiskasvanul. See areneb kuni kolmanda eluaastani.

Alustame tähtsaimast. Alla kolmeaastase lapse naha kaitsevõime ei ole veel nii tõhus nagu täiskasvanul ja kõik, mis nahale määritakse või millega lapse nahk kokku puutub, imendub kergesti organismi. Nii kõiksugu kemikaalid kui ka värv- ja lõhnained. Kui täiskasvanu naharakud on väga tihedad – justkui katusekivid, tihedalt üksteise kõrval koos –, siis beebi naharakke võiks võrrelda lõtvade silmustega kudumiga. Need paiknevad rohkem harali, mis soodustab nendesamade kahjulike ainete hõlpsamini vereringesse sattumist. See omakorda tähendab, et lisaks halvasti valitud dušigeelile kujutavad endast otsest ohtu lapsele ka valed pesuvahendid.

• Pesuvahendi kahjulikkust ei tõesta ainult silmanähtav ärritus või allergia.

Tihti arvame ekslikult, et toode on halb alles siis, kui see endast juba nahal märku annab. Vale! Isegi kui beebi nahale ei teki ärritust või allergiat, ei tähenda see ju veel, et väikelapse nahk täidaks oma kaitsefunktsioone samal määral nagu täiskasvanu nahk.

• Tähelepanu peaks pöörama ka nendele riideesemetele, millega beebil otsekontakt puudub.

On neidki, kes kasutavad küll beebiriiete pesemiseks spetsiaalselt lastele mõeldud pesuvahendeid, aga teevad karuteene sellega, et unustavad pesta nendega teisi esemeid, mis beebi nahaga kokku puutuvad, näiteks iseenda voodipesu. Sellega võib teinekord oma hoolikuse ja vaeva sootuks nullida.

• Lapsepildist tootepakendil veel ei piisa, et veenduda selle ohutuses.

Selleks et aru saada, kas pesuvahend on päriselt väikelapse naha vastu sõbralik, tuleks kõigepealt hoolikalt lugeda etiketil olevat teavet. Mõne toote pakendil on küll lapse pilt. Siiski ei tähenda see veel ilmtingimata, et toodet võiks vastsündinute riiete pesemisel kasutada. Pöörake tähelepanu sellele, kas tooteetiketil on ikka kirjas, et seda võib kasutada lapse esimesest elupäevast.

• Pesuloputusvahendit on soovitatav kasutada alates beebi paarinädalaseks saamisest.

Kuna loputusvahend – isegi lastele mõeldud – asub oma ülesannet täitma masinpesu viimases etapis, ei ole kuidagi tagatud, et see riietelt täielikult välja saadakse. Seega võiks lapse esimesel kahel elunädalal kasutada beebiriiete pesemiseks ainult pesupulbrit või vedelat pesuvahendit. Soovituslik on väikelaste riietele mõeldud loputusvahendi kasutamist alustada alles pärast lapse paarinädalaseks saamist.

• Oluline on pesta isegi uusi riideid.

Sageli tekib lapsevanematel küsimus, kas uusi riideid on ikka ilmtingimata vaja pesta. Vastus on jah. Selleks ajaks, kui need ükskord meie kätte jõuavad, on neil selja taga juba pikk-pikk teekond ja meil puudub igasugune ülevaade, kelle või millega mingi ese kokku puutunud on. Seetõttu on oluline, et ka kõik uued riided, millega lapse nahk kontaktis on, pestaks enne kasutamist spetsiaalselt beebiriietele mõeldud pesuvahenditega.