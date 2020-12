3 min. Tee jõuludel kingitus südamest ja toeta väikest Cassandrat võitluses raske haigusega Pere ja Kodu Pharma Holding Cassandra on üks väga vapper kaheksa-aastane tüdruk. Vapper juba seepärast, et põeb üliharuldast nahahaigust, mis esineb vaid ühel lapsel miljonist. Cassandra soovib jõuludel kogu südamest, et villid nahal ei teeks enam valu ja hirmus lämbumine ei ohustaks. Aita täita Cassandra ja tema pere jõulusoov ning anna oma panus TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Südameapteegi heategevuskampaaniasse.

Detsembris saab teha oma annetuse TÜ Kliinikumi Lastefondile kõigis Südameapteekides ja e-apteegis ning Südameapteek paneb omalt poolt raha juurde.

Raske haiguse tõttu ilmuvad Cassandra nahale eri suuruses villid, mis paranevad purunemisel aeglaselt ja põhjustavad valu. Tema nahk on niivõrd tundlik, et seda võib kahjustada väiksemgi trauma või hõõrdumine. Pidevalt samale kohale tekkivad villid on lapsele nõnda ohtlikud, et soodustavad naha armistumist ja kootumist, mille tagajärjel võib kannatada Cassandra liikuvus. Sagedate villide tõttu põletike ära hoidmiseks tuleb lapse haavu iga päev hooldada ja siduda. Selleks kulub aga haavahooldusvahendeid kogustes, mida riiklik toetus täiel määral ei kata.

Haiguse tõttu on Cassandral probleeme ka hingamisega. Lapse kurgus kasvab sidekude pidevalt tagasi ja sulgeb hingamisteed, mistõttu on tüdruk pidevas lämbumisohus. 2014. aasta suvel opereeriti Cassandrat Eestis kahel korral, kuid tulemusteta. Sama aasta oktoobris lendas tüdruk lastefondi toel Inglismaale operatsioonile ja järgnevate aastate jooksul on tüdrukut välismaal korduvalt opereeritud.

Lõikuste tulemusena kasvab sidekude tagasi juba aeglasemalt, kuid siiski peab Cassandra käima veel aeg-ajalt Inglismaal ravivisiitidel.

Lapse haiguse tõttu on pere kulud väga suured ja käivad üle jõu ning Eesti Haigekassa ja kohaliku omavalitsuse toetusest perele ei piisa. Üheskoos saame aidata katta Cassandra Inglismaa ravireiside sõidu- ja majutuskulusid ning nahahooldusvahendite ja ravimite maksumust.

TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Südameapteegi heategevuskampaanias saab detsembrikuu jooksul Cassandrale ja teistele abi vajavatele lastele väga lihtsalt annetusi teha kõigis Südameapteekide kassades või e-apteegis, valides annetuse summa (2, 5 või 10 eurot), mis lisatakse ostukorvi summale. Südameapteek lisab kuu lõpus kogutud summale omalt poolt veel 2500 eurot.

Südameapteegi müügijuhi Evelin Härma sõnul on jõulud traditsiooniliselt aeg, mil toetada neid, kel abi väga tarvis. Seepärast kogutakse koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga haruldase haigusega laste toetuseks raha juba viiendat jõulu järjest. „Südameapteegi jaoks on inimeste tervis südameasi ja apteekri eriala valinud inimeste süda õiges kohas. Koos oma heade klientidega saame teha haigetele lastele ja nende vanematele jõuludeks südamliku kingituse, mida nad kõige enam vajavad,“ lisab Härma.

TÜ Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves on siiralt rõõmus, et Südameapteek teeb fondiga juba mitmendat aastat koostööd. „Haruldaste haigustega laste ravi, kui see üldse võimalik on, on tihtilugu väga kallis ja üldisest ravirahast selleks sageli vahendeid ette nähtud ei ole. Heade partnerite, püsiannetajate ja jõulukampaaniate toel saame üheskoos anda raskelt haigetele lastele ning nende peredele lootuse ja kindlustunde,“ ütleb Ilves.