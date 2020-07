5 min. Uus ja nutikas robottolmuimeja: kuidas tehisintellekt vabastab teid kodustest puhastustöödest? Pere ja Kodu ECOVACS ROBOTICS Kas mõtlete uuele pereliikmele, kes hoiaks kodu korras ja säästaks kõigi pereliikmete väärtuslikku aega? Otsustasime perega tutvust teha ja proovida Ecovacs Roboticsi uue põlvkonna toodet – integreeritud tehisintellektiga nutikat robottolmuimejat Deebot OZMO T8 AIVI.

Kuna peres on nii pisipõnne kui ka lemmikloomi, tuleb peaaegu iga päev koristustöid teha. elumaja on kahekorruseline ja selle üldpindala on üle 120 ruutmeetri. Niisiis asusimegi pereliikmetega nutikat robottolmuimejat valima ja panime kirja tolmuimeja peamised eelisomadused ja -kriteeriumid: robottolmuimeja kohanemisvõime keskkonnaga, puhtuse tagamine ruumide igas nurgas, pikk kasutusiga ja töö kiirus. Kõige paremini vastas ootustele uuendusliku tehisintellektiga Deebot ja otsustasime seda proovida.

Pakendist välja võetud tolmuimeja tundus olevat päris optimaalse suurusega, kaalus ligi 4 kg ja sellel oli suurevõitu, kuid stiilne laadimisdokk. Viimatimainitule tuleb leida sobiv asukoht. Tolmuimejal peab olema sellele igast küljest mugav juurdepääs. Tolmuimeja töötab vaikselt.

Mobiilirakendusega juhtimine. Laadisime robottolmuimeja rakenduse nutitelefonis kerge vaevaga alla. Rakenduse abil saab maja kaardistada, määrata tolmuimeja marsruudi, seada tolmuimejale ette virtuaalsed piirid, jälgida videopilti, märgata takistusi ning takistuste tõttu puhastamata jäänud kohti.

ECOVACS ROBOTICS

Tolmuimeja tuvastab takistused ja väldib neid. Mõiste „tehisintellektiga tolmuimeja” tekitas nii üllatust kui ka kõhedust. Millised võimed on sellisel tolmuimejal? Veendusime, et tehisintellekt suudab kiiresti tuvastada maas olevad esemed ja vältida ohtlikke kohti. See funktsioon on eriti oluline neile, kellel on suuremad toad või lastetoad, kus on põrandal erinevaid pisemaid esemeid.

ECOVACS ROBOTICS

Meie kodus on tihtipeale põrandal jalatseid, mänguasju, sokke, juhtmeid. Seega oli oluline, et tolmuimeja ei takerduks vedelevatesse esemetesse, ei sõidaks magavale lemmikloomale otsa ega tuleks tolmuimeja eest takistusi kõrvaldada. Robottolmuimeja tuvastas kiiresti maas lebavad esemed ja loomad ning muutis kohe suunda. Robot tuvastab ja peab meeles kuni 10 meetri kaugusel olevad objektid ning tolmuimeja võime hinnata kõiki võimalikke riskikohti aitab ummistusi vältida. Lisaks ületab tolmuimeja 2 cm kõrgused läved, mistõttu ei ole vaja seda edasi tõsta. See on veel üks plusspunkt roboti arvele.

ECOVACS ROBOTICS

Puhastustee määramine mitmekorruseliste ruumide puhul. Katsetasime veel ühte roboti funktsionaalsust – uut lasertehnoloogiat tolmuimeja navigatsioonile või ruumide virtuaalpiiride määramiseks. Uus funktsionaalsus võimaldas hõlpsasti määrata suvaliselt valitud ruumide pindala või mitmekorruselise maja kaardi piire. Öeldakse, et hea algus on pool tööd. See kehtib ka roboti puhul. Määrasime konkreetsed kohad maja esimesel ja teisel korrusel. Nii säästsime palju aega ja jätsime välja ruumid, mida ei olnud vaja puhastada. Saab määrata maja piirid üheks puhastuskorraks või kõigiks puhastuskordadeks ja sel juhul läbib robot alati sama puhastustee. Kui tahtsime ainult ühe toa vaipa puhastada, määrasime vaiba piirid ja tolmuimeja puhastas ainult selle. Nii hoidsime hulga aega kokku.

ECOVACS ROBOTICS

Mugav kodu reaalajas jälgimine tolmuimeja videokaamera kaudu. Tolmuimeja täitis ka koduvalvuri ülesannet, tänu millele saime kodust eemal olles kontrollida, mida lemmikloomad teevad, kas ei unustanud triikrauda sisse või akent lahti. Seda aitas jälgida robottolmuimejale sisseehitatud otseülekandega videokaamera. Mobiilirakenduses märkisime soovitud koha kodus ja tolmuimeja liikus kohe määratud asukohta. Ja nägingi kodus toimuvat telefoni ekraanil.

Tolmuimeja puhastab kogu põranda, ka vana mustuse. Olen näinud, kuidas nutikad pesutolmuimejad pesevad põrandat, kuid tulemus oli harva rõõmustav, sest vanad plekid jäid alles ja seadme omanikud pidid ise neid küürima. Meil ei tulnud seda teha, sest tolmuimejal on põrandapesu ja puhastamise funktsioonid – seadmel on sisseehitatud puhastusplaat, mis kõrgsagedusvõngete toimel puhastab ka raskesti eemaldatava mustuse. Põrand oli tõesti ülipuhas. Enne pesuprotsessi täitsime tolmuimeja vedelikumahuti ja pesime sellega 90 ruutmeetrit põrandat, kusjuures tolmuimeja töötas 1,5 tundi järjest.

ECOVACS ROBOTICS

Aku töö. Nutitolmuimejal on eriti pika tööajaga liitiumaku, mis võib vahetpidamata töötada kuni kolm tundi ja puhastada kuni 300 ruutmeetrit pinda. Aku laadimiseks kulub 6 tundi.