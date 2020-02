5 min. Vannitamise a ja o | Mida on oluline jälgida laste kehahooldustoodete valikul? Pere ja Kodu Shutterstock Paljud emad ütlevad kui ühest suust, et nende huvi selle vastu, mida kehahooldustooted tegelikult sisaldavad ja mida nende valikul tähele panna, hakkas oluliselt kasvama pärast esimese lapse sündi. Küll aga nõustuvad nad, et infoküllasus tekitab palju segadust ja selles erinevate tõekspidamiste virvarris on keeruline lõpuni kindel olla, keda või mida usaldada. Toome teieni lihtsad põhitõed, mis aitavad laste kehahooldustoodete maailmas orienteeruda ja lapsesõbralikke valikuid teha.

Ökomärgisest pakendil üksi ei piisa

Just sellepärast, et infot, nii nagu tootjaidki, on ümberringi niivõrd palju, on meil loomupärane omadus usaldada kõiksugu sertifikaate ja kvaliteedimärke. Pole ka imestada! Piisab ju justkui ainsamast pilgust tootele, et otsustada, kas see on puhas ja hea. Tegelikkuses kvaliteedimärgisest üksi siiski ei piisa, sest nii nagu ei saa sugugi kõiki märgiseid lõpuni usaldada, ei kaitse ükski kvaliteeditähis sind võimalike allergeenide eest. Oma silm on kuningas ja sinu lapse keha tema tempel ning seega tuleb valikud teha alati teist endast lähtuvalt.

Millised on koostisosad

Seega, selle asemel et kiinduda kvaliteedimärgisesse või silmatorkavale kirjale-embleemile, mis lubab 100% puhtust, tasub ikkagi võtta see hetk, et ise koostisosadega tutvuda. Selle ajavõtuga teed kingituse nii endale, oma lapsele kui ka keskkonnale. Nii saate välistada võimalikud ohud ja veenduda toote heades, just teile sobivates omadustes. Hea ja usaldusväärse tootja tunnebki ära just selle järgi, et ta toob võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt välja kõik koostisosad ning seal kõrval selgitused, milleks miski neist hea on.

Mida vähem, seda parem

Lastetoodete puhul on üks olulisemaid valmistõdesid „Mida vähem, seda parem”. Selle taga peitub idee, et mida vähem vannitooteid ja kreeme lapse nahal kasutame, seda parem. Ühtlasi kehtib see koostisosade kohta, mida võiks alati olla pigem vähem – tegelikult isegi nii vähe kui võimalik.

Eelista alati kodumaist tootjat

Teiste väärtuste kõrval tasub tähelepanu pöörata sellelegi, et tootja oleks võimalusel kodumaine. Peale selle, et toetame kodumaiste toodete tarbimisel kohalikku majandust, on nii ka ökoloogiline jalajälg väiksem – ei ole vaja lasta kaupa üle mere kohale tuua. Mis seal salata, eks ka usaldus on kergem tekkima pigem kohalike väiketootjate kui kaugete suurtootmiste vastu.

Milliste väärtuste eest tootja seisab

Kui turul on mitmeid häid tegijaid, tasub eelistada neid, kes seisavad sinu jaoks oluliste väärtuste eest ka väljaspool tootmist. Kas keskkonnasõbralik tootja on ikka loobunud esemete liigsest pakendamisest? Või äkki annetab tootja iga ostu pealt mingi summa abivajajatele? Sageli märkamatuks jääv pisiheategu kasvatab kindlasti usaldust tootja vastu veelgi.

Uus lastesari, mis teeb kadedaks emmed-issidki

Just nende väärtuste eest seisab kodumaine keha- ja kodubränd Oma, kes tuli äsja välja uue lastesarjaga. Brändi looja Daisy tõdeb, et temagi oli üks neist emadest, kelles tärkas suurem huvi alles siis, kui ta ise lapse sai.

Nüüd haaravadki poelettidel pilku tema enda toodetud ja disainitud tooted, mille pakendil lustivad kaks lapsesõbralikku tegelast – karu ja elevant. „Need on kaks looma, kellest üht kohtab pea igal kontinendil. Ehk ühendavad need suuremat osa maailma omavahel. Kui pole elevanti, on karu,” selgitab Daisy, miks just need loomad tee pudelitele leidsid. Kusjuures ka brändi enda nimi pole sugugi juhuslik. „Oma” tulebki sellest, et kõigil oleks tükike oma – kodumaist ja just enda nahale kõige paremini sobivat kreemi või dušigeeli.

Oma asutaja Daisy meenutab, et peale selle, et hakkas pärast lapse saamist mõtlema sellele, mis tooteid lapse kehal kasutada, sai ta õige pea aru, et sellest üksi ei piisa – mõtlema peab ka endale. Lebab ju väikelaps esialgu pidevalt ema naha vastas. Ilmselt on see tõetera peidetud ka Oma toodetesse, sest millegipärast võidavad need naturaalse lõhnaga nahasõbralikud tooted järjepanu ka lastevanemate südameid. Nimelt on sarja esimesed katsetajad tõdenud kui ühest suust, et apelsini-vanillidušigeel on niivõrd hea lõhnaga, et raske on oma käsi sellest pudelist eemale hoida ja täiskasvanute dušigeeli järele haarata. Eks see ole ka põhjus, miks lastesarja tooted on kõik suurtes 250–500 ml pudelites – et jaguks mõnusasti nii emale kui ka lapsele.

Peale selle, et Oma tooted on kõik naturaalsed ja loodussõbralikud ning igal viimasel kui koostisosal on oma põhjus ja eesmärk, mis kenasti ka pakendil kirjas, saad Oma tooteid kasutades kindel olla, et teed iga ostuga kingituse mõnele abivajajale. Mis eriti vahva, firmal ei ole üht püsitoetust, vaid annetatakse valikuliselt sinna, kus seda parasjagu kõige rohkem vaja on. Unistused on brändi loojal aga veel suuremad: „Tahaks kunagi enne kooli jagada abivajajatele koolikotte. Olen mõelnud ka luua kaks lasteaeda – kõrvuti eralasteaia ja abivajajate lasteaia –, millest üks saaks aidata teist.” Paistab tõepoolest, et lapsed ja nende heaolu on Daisy jaoks esmatähtis.