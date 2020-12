1 min.

VIDEO | Perelepitaja selgitab: kuidas minna lahku võimalikult ideaalselt, nii et kõigil oleks halvas olukorras ikkagi hea?

"Sellises protsessis on emotsioone palju ja lahkuminek on kriis," tõdeb perelepitaja Aila Rajasalu, kelle tööks ongi aidata nendest kriisidest ka üle saada laste heaolu nimel. "Mis siis, et on raske ja valus ja paha - rääkida tuleb," selgitab ta, kuidas üks lahkuminek välja nägema peaks ideaalmaailmas.