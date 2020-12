Kingiks meelerahu! Aasta lõpuni saab teha väikelastele tasuta elukindlustust

Kindlustusseltsi praktikast nähtub, et mida noorem ja tervem on inimene, seda sagedamini jääb elu kindlustamine vaid sõnakõlksuks. „Samas just noorena, kui luuakse oma pere, võetakse laenu, saadakse lapsi ning tervis on üldjuhul korras, on parim aeg oma elu ära kindlustada. Eesti inimesed seda siiski naljalt ei tee,“ ütles ERGO elukindlustuse riskijuht Marek Viik.

Eesti Kindlustusseltside Liidu uuringu kohaselt on elukindlustus 26 protsendil eestimaalastest, kolmandik neist on lapsevanemad. See tähendab, et vaid iga kümnes lapsevanem on oma elu kindlustanud. Pigem soovitakse sõlmida õnnetusjuhtumikindlustust, sest peljatakse kukkumisi või autoõnnetusi. Statistikaameti andmete kohaselt on aga ligi 80 protsendil juhtudel Eestis surma põhjuseks mõni raske haigus, mis puhul õnnetusjuhtumikindlustus paraku ei aita.