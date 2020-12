VIDEO | Kas Uuskasutuskeskusest võiks leida ka soodsalt jõulukinke? Pere ja Kodu selgitab välja!

Uuskastutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu selgitab ka videos, et kui 10 aastat tagasi külastasid Uuskasutuskeskust inimesed, kel oli vajadus asju soodsalt leida, siis tänaseks on palju neid, kes jätkusuutlikkusele ka mõtlevad. Häbi taaskasutatud asjade soetamise ees on õnneks möödunud või aina enam möödumas ja pigem on sellest saamas auasi.