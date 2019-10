Koge uutmoodi reaalsust!

Tallinna kesklinnas asuva virtuaalreaalsuse keskuse Baasjaam eesmärk on aidata inimestel vürtsitada oma argipäeva täiesti uudse meelelahutusega. See on koht, kus pakutakse pööraseid elamusi ja jahmatavalt tõepärast kogemust. Üritused Baasjaamas tähendavad osalistele aktiivset tegevust ning füüsilist liigutamist.