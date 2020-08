Isa kiri otse Beirutist: lapsed on endiselt šokis ega räägi oma kogemusest

SAWA töötajate sõnul on endiselt väga raske juhtunut uskuda, ent nad teevad iga päev tööd, aitamaks neid, kel veelgi raskem: "Mu mõistus ei suuda lihtsalt vastu võtta seda, mida silmad näevad. Kõik on nii hõivatud, töötades taastustöödel, jagades vajaminevat või kedagi aidates. Kõik on sagimist täis. Ma ei tunne neid, kes mu kõrval seisavad, aga koos töötame ikka.”

“Mu kodu sai kohutavalt kannatada, aga ma ei hooli sellest praegu, sest mina ja mu kallim - me oleme elus. Tunnen tohutut kurbust oma maa pärast ja inimeste pärast, kes kannatavad igapäevaselt korruptsiooni, majanduskriisi ja kroonaviiruse pärast. Nüüd veel see plahvatus…” on nad murest murtud.

Eesti Pagulasabi pikaajalise kohapealse koostööpartneri SAWA for Development & Aid meeskond on tänagi Beiruti tänavatel, kus tuhanded inimesed on vigastatud ja umbkaudu 300 000 inimest on jäänud peavarjuta. Nemad töötavad, et viia teie toetus otse kannatanutele ja seda vaatamata sellele, et plahvatus mõjutas neid endidki väga otseselt – kellel on kodu täiesti purunenud või kellel vajavad pereliikmed abi.